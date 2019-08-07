陸警未發地震先到　氣象局不排除有更大地震
▲地震測報中心主任陳國昌表示，不排除未來有更大地震。（圖／記者葉政勳攝，2019.08.08）

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根據中央氣象局地震測報中心地震報告，今（8）天清晨5點28分，宜蘭外海發生芮氏規模6地震，幾乎全台有感，最大震度在宜蘭武塔，高達6級，2級以上人體可感受的總搖晃時間長達76秒。

地震測報中心主任陳國昌表示，年到目前共有3次規模超過6的地震，包括今年4月18日花蓮秀林規模6.1地震、7月27日台東外海規模6.1地震，屬於正常的能量釋放，這次釋放的能量也是在預期內，這是一個蠻好的現象。

陳國昌說，如果此次為前震，不排除還會有超過規模6.0的地震，此次能量釋放還是有點不足，但未必在今天或明天釋放掉，是這個地震引發附近構造的破碎產生，才會有更大地震接在後面，若此次為主震，餘震數量應該不會太多，持續應該也不會太長，會在一周內密切監測。

陳國昌表示，本次地震主要原因是宜蘭近海大約20公里左右有一個破碎帶「南宜蘭構造」，歷史上已發生過許多次規模6，甚至規模7以上地震，1920年時還出現過規模8地震。此區規模6地震長期平均值大約是2至3次，本來就預期今年下半年會有地震，同時從今年開始，發生多起中小型地震，在未來一周不排除有其他地震。

在7點2分又有規模4.6地震，震央位在宜蘭縣政府南偏東方14.8公里宜蘭縣蘇澳鎮，地震深度66.4公里。各地最大震度，宜蘭蘇澳3級、新北市新店3級。宜蘭縣宜蘭市、台北市信義區、台北市、桃園市2級。陳國昌說，該起地震與5點28分發生之地震無關。

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