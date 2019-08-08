民進黨總統初選結束已一個多月，前行政院長賴清德近日自國外散心返國，引發外界好奇綠營正副總統搭配人選，「蔡賴配」是否仍是「最佳搭檔」？雖然蔡賴至今仍未碰面，也未對此有一具體共識，不過不少綠營人士都認為，要打贏2020這場總統大選，「蔡賴配」已是勢在必行的趨勢。

昨天綠營團體做的民調中，蔡英文以51%的高民調大勝韓國瑜，在有柯文哲及郭台銘的四腳督情況下，蔡英文仍然勝出，此舉讓不少綠營人士感到興奮，不過隨著賴清德的返國，蔡英文副手人選問題，也隨之浮上檯面。

知情人士分析，蔡英文之所以民調一路往上攀爬，除了得力於拔擢年輕幕僚加入團隊，藍營候選人爭議也是蔡英文聲望提升的重要依據，雖然國安特勤私菸案確實讓蔡英文聲望受到傷害，不過蔡英文速戰速決及勇於承擔的做為，確實也讓私菸案獲止血。

私菸案讓原本想以外交成效建功的蔡英文，在返國當天立即被打臉，不但12天辛苦的美國行及友邦情誼都付諸流水，更讓蔡英文團隊身陷囹圄，甚至還波及總統府秘書長陳菊，總統府滅火行動不斷，甚至蔡英文還幾度親上火線說明案情，並立即懲處失職人員，才讓這場災難稍稍平息。

不過選舉戰局就是如此巧妙的安排，就在蔡英文急於為滅火之際，看衰蔡英文的綠陣營，也紛紛傳出組黨事宜，不止喜樂島聯盟組黨，力挺前總統陳水扁的一邊一國陣線也宣布要組黨，而台北市長柯文哲更突然傳出組黨，並且成為最快成立的新政黨，還一躍成為年輕人支持的第一大黨。

柯文哲組黨雖然也在綠營的盤算中，不過黨政人士指出，柯文哲組黨就只為柯文哲一人而已，並沒有任何真正組黨的中心思想，應該純粹只是為了幫柯文哲免除總統提名連署的困境，並連帶在國會建立柯勢力，如此的政黨若在明年大選失利，要再持續推動黨務恐有問題。

即便場外風起雲湧，不過綠營勢力整合上卻未曾停息，不但黨部積極進行泛綠立委選區整合，也連帶為蔡英文整合總統大選的地方勢力，黨主席卓榮泰默默行事，成功與時代力量進行首波的會談，而擁護蔡英文的聲勢更是急起直上。

除了黨部全力配合整合泛綠勢力外，蔡英文本人也盡力全的化解與獨派大老間的分歧，親自探望住院的獨派大老辜寬敏，並緊握辜寬敏的手要他好好照顧自己，希望藉此化解大老們對蔡英文的「誤解」，轉而支持蔡英文，同時也希望能協調與賴清德之間的問題。

事實上，不少黨內人士都認為，蔡英文此局勢必要走上「蔡賴配」這條路，即便蔡賴之間有任何的心結，都必須要化解，才能真正團結黨內勢力，一位知情人士即直言，客觀上蔡賴配對選戰加分最多，是多數支持者所期待。

知情人士指出，主觀上當事人是否能體認支持群體的期待，克服個人情感上的考量成就大局，就有賴各方有心人一起努力了。至於蔡賴過去初選的心結？知情人士說，蔡英文為了要贏，哪還有什麼心結，「氛圍很重要，夠了方能成局」。

他也強調，難道在民進黨內還有更好的選擇嗎？「不是賴清德能讓蔡英文嬴，而是二人相加能產生的效果是正向的」，這樣的結果應該是黨內許多人大家共同的體認與認知。雖然蔡賴二人目前尚未見面，賴清德心結未解，但相信賴最後還是會以大局為重。

不過，黨內目前也有傳出蔡英文與蘇貞昌搭檔形成「蔡蘇配」，還有人看好「蔡燦配」，這些都是可能的正副總統搭配組合，但最後人選還是要由蔡英文自己慎思後決定。

只是黨內人士也不諱言，賴清德初選時確實有受傷，蔡英文如果最後選擇要與賴清德搭配正副總統，除了要如辜寬敏所說，蔡英文要給賴清德「有事可做」外，如何化解硬脾氣的賴清德「就範」，就要看蔡英文如何運用智慧「三顧茅廬」、「馭賴有術」。