颱風利奇馬今（8）天上午8時中心位置在北緯 22.7 度，東經 125.9 度，即在台北東南東方約 520 公里海面上，以每小時15公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風，已經正式升格為強烈颱風！

氣象預報中心課長羅雅尹指出，根據最新資料顯示，第9號颱風已增強為強烈颱風，暴風半徑亦稍擴大，7級風暴風半徑接近正圓約為250公里，目前中心在台北東南東方海面，向北北西移動。其暴風圈正逐漸接近臺灣東半部海面，對新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮將構成威脅目前觀測，台東、蘭嶼已經出現3米長浪。

羅雅尹提醒，針對陸上警報方面，新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮應嚴加戒備並防強風豪雨，海警方面，台灣北部海面、臺灣東半部海面（含蘭嶼、綠島）航行作業船隻應嚴加戒備。

受到利奇馬颱風外圍環流影響，台灣北部、東半部(含綠島、蘭嶼)、南部及恆春半島沿海地區已有長浪發生，各沿海地區（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖將有較強陣風並有較大風浪，前往海邊活動應特別注意安全。

羅雅尹表示，針對北北基、宜蘭地區，氣象局已經發布豪雨特報，今天晚上到明天清晨風雨會更加明顯，尤其是山區雨勢也開始加大，呼籲民眾及早做好防颱準備。