中樂透想分錢給有所虧欠的前妻，這樣錯了？一名國外網友在知名論壇發文，稱自己日前中了一筆不少金額的獎金，因而想分錢給照顧兩個小孩的前妻，不料卻被現任女友以分手相逼，他便上網徵詢網友意見，問他這樣是否錯了？網友也紛紛給出解答，許多人認為：問題在於「尊重」。

這名幸運網友日前在 Reddit 論壇分享自己中樂透的心路歷程，他提到自己中了大獎，金額大約好幾百萬美金。他提到，與前妻生了兩個孩子，她也是一位非常棒的女性，兩人會離婚是因為自己與「現任女友」在六年前外遇而導致，這段婚姻以離婚收場。這件事不僅搞砸婚姻，更讓他生活低迷一陣子，前妻也很痛苦，但為了兩個孩子堅強了起來。儘管兩人已離婚，前妻仍和他的父母、朋友保持良好關係，唯獨不會和自己有交集。

當這位幸運網友發現自己中獎的第一時間也向父母與前妻分享這個喜悅，前妻也十分替他高興，更開玩笑稱：「可以帶孩子去環遊世界了」，但後續也沒有再多交流。幸運網友也在得獎當下，就萌生把大部分獎金給辛苦照顧兩人孩子的前妻，因為前妻為孩子犧牲了自己的生活，全心全意照顧兩人孩子。他也希望能用這筆錢讓前妻與孩子過更好的生活，儘管自己是個「外遇混蛋」，但仍在乎家人。

幸運網友也向父母提出這個想法，雙親都非常支持他。但現任女友得知後非常憤怒，認為這個想法非常不「尊重」她，更指責幸運網友根本對前妻還有愛！但網友則回應：「自己早就不愛她了，但因為前妻是自己孩子的媽不可能不在乎！」；現任女友便威脅要分手，而幸運網友對這威脅無動於衷，也沒打算改變決定。

文章一出論壇上熱烈討論，大多數人的意見都傾向支持幸運網友的想法，且「在中獎後，並沒有忘記前妻及孩子」，這很難得。還有鄉民神解指出：「如果你是因為還『愛』前妻所以想給她錢，那你則是把現任當成備胎而成為混蛋。不過現任女友也很妙，沒跟你結婚也沒那資格分『你的錢』，再者她當初與你『外遇』時是否知道你有老婆了？知道的話那當初女友已經『不尊重』前妻，現在就沒資格談尊不尊重這件事。」但也有人認為：「能理解現任女友不開心的點在哪」。（編輯：潘毅）