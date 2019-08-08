年近五十的小張提起性事就一臉哀怨，就醫時向醫師抱怨，「醫生阿，我都沒尿，最近也『性』趣缺缺，好不容易有感覺了，結果又硬不起來，還被說身上臭臭的…」；檢查後發現是腎病惹的禍，若血磷持續飆高，恐要切除男人最重要的命根子！

衛生福利部臺北醫院泌尿科醫師林威佑表示，小張就醫時，身上確實有明顯異味、尿騷味，他自己久聞習慣沒有察覺，旁人接觸確實會聞到，這種情況通常發生在腎臟病人身上；經抽血檢查發現病患腎臟功能差、尿毒嚴重、血磷飆升，馬上轉介腎臟科做緊急透析治療。

小張接受洗腎後身體狀況大幅改善，但又開始大吃大喝，導致血磷持續飄高。腎臟科主任陳殷正提醒，洗腎病人易有高血磷的問題，如果血磷持續偏高，會導致血中鈣磷沉積造成血管鈣化；此外，血管鈣化可能發生在全身任何血管，如果發生在陰莖的血管，就會導致陰莖無法充血，進而不舉，甚至陰莖血管完全壞死，就必須將命根子全部切除。

護理長莊明月強調，控制好食物中的磷是第一步，避免過多攝取高磷食物，正確配合磷結合劑攝取，才是能有效控制；為了幫助腎友能有效控制血磷，衛福部臺北醫院成立「愛腎圈」，定期針對病人異常血液報告做跨團隊討論，協助腎友在飲食、藥物達到更完善自我控制。