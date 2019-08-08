自己的老公七夕竟跟別的女人卿卿我我！一名網友透過《爆料公社》指出，彰化縣無黨籍議員洪柏葳背著懷孕 8 個月的妻子，在外頭和其他女人度過七夕，不僅如此，還上傳「親臉頰」的照片在臉書，事發被質問時，竟還嗆妻「這種事要抓姦在床」，讓妻子瞬間傻眼崩潰。

原 PO 指出，姐姐的老公是彰化縣議員洪柏葳，在七夕時卻發現老公與另一名長髮女子的合照，還親對方臉頰，互動相當親密，讓老婆無法接受地說，「我挺著 8 個月大的肚子每天在家等你回家，而你在七夕情人節卻讓我看到這個？」

隨後再公布兩人對質的對話，只見男方表示「呵呵，我並沒有背叛你，你要不信我也沒辦法，這種東西抓姦藥在床的啦！不要見一個影生一個孩子，我來南部辦事情喝酒，小姐是當地的啦，什麼酒店」。

這樣的回覆讓妻子無助又生氣的說「如果是那女生硬拿我老公手機故意貼文讓我知道，那很不好意思，請問這位小姐妳知道他有老婆嗎？洪先生說抓姦要在床，那親她並貼文說愛她就不是外遇？我替我的孩子真的很難過，快出生了卻發現自己的爸爸做這種事！」目前洪柏葳妻子人已被媽媽帶回娘家。

對於是否真的偷吃，據《ETtoday》報導，洪柏葳回應，他身為公眾人物，不可能拿自己的政治前途開玩笑，「我還要選舉」，盼能獲得妻子的原諒，大眾也能原諒他的戲謔行為。