受到強烈颱風利奇馬颱風影響，立榮航空今（8）日指出，松山往返台東、花蓮、澎湖及金門往松山都有航班取消；同時，增開松山往金門、澎湖往高雄航班。在國際線方面，台灣虎航宣布，桃園-沖繩那霸來回航班、高雄-沖繩那霸來回航班取消。

航空國內線

立榮航空8日宣布，松山往返台東航班B7-8727、B7-8728取消；松山往返花蓮航班B7-8977、B7-8978取消；松山往澎湖航班B7-8617取消；澎湖往松山航班B7-9116、B7-8618取消；金門-松山航班B7-8830取消。另增開松山往金門航班B7-9381，起飛時間為16時40分；增開澎湖往高雄航班B7-9322，起飛時間為20時00分。

航空國際線

在國際線部分，長榮／立榮航空今日宣布，8日由台灣出發的國際線航班正常起降。不過，8月8日（當地時間）自紐約、芝加哥、多倫多、休士頓起飛航班有所異動，搭機的旅客於前往機場前，請先行查閱官網。

台灣虎航則基於飛行安全考量，8日最新航班異動情形如下：IT232／IT233 桃園-沖繩那霸來回航班取消、IT288／IT289 高雄-沖繩那霸來回航班取消。

中華航空今（8）日台北飛沖繩、台中飛沖繩、高雄飛沖繩3班次取消；沖繩飛回台北、台中、高雄等3個航班也取消。

樂桃航空方面，8月9日東京(羽田)→台北(桃園）、大阪(關西)→台北(桃園)、沖繩(那霸)→台北(桃園)、台北(桃園)→大阪(關西) 、台北(桃園)→沖繩(那霸) 、札幌(新千歲)→台北(桃園) 、台北(桃園)→仙台、仙台→台北(桃園)等航班也取消。