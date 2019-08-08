地牛翻身！總統蔡英文8日起了做大早，並在臉書發文告全國同胞，她表示，國軍警消等單位都已在崗位上確認資訊並預為因應，請國人放心。（圖／總統府提供）
地牛翻身！總統蔡英文8日起了做大早，並在臉書發文告全國同胞，她表示，國軍警消等單位都已在崗位上確認資訊並預為因應，請國人放心。（圖／總統府提供）

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

今（8）日清晨5時28分，宜蘭外海發生規模6.0地震，宜蘭地區最大震度6級，蔡英文總統表示，地震發生時其實已經差不多醒來，但是突如而來的地震讓她馬上起床，也提醒國人注意餘震發生。

宜蘭6.0地震發生後，蔡英文第一時間於臉書發「地震文」，呼籲國人注意安全，她上午接受媒體聯訪時，被問到地震發生時有沒有被震醒？蔡英文說，地震時其實已經差不多醒來，但是突如而來的地震讓她馬上起床，這次地震滿強烈，相信許多住台北的人都有這樣的感覺。

蔡英文也提醒國人颱風即將來襲，地震過後也會預防餘震，要注意複合式災害發生，避免前往危險地區。

蔡英文說，國家防災系統非常完整，地震第一時間發生後，行政院長蘇貞昌第一時間趕赴災防中心，3分鐘後馬上電話打進來匯報各地情況。

行政院發言人Kolas Yotaka （谷辣斯・尤達卡）轉述表示，蘇貞昌727分就跟總統回報政院掌握各種進度，蘇院長要求各部會面對天然災害要戒慎恐懼、上緊發條，因為颱風來襲又發生地震，這是非常罕見；蘇院長也勉勵昨日就進駐災防中心、不眠不休的同仁，大家要繼續接力守護國人安全。

媒體追問有沒有被搖醒？Kolas坦承說，家住17樓其實是被地震搖醒，這是921 之後遇過最大的地震。

相關文章

地震造成中市南區瓦斯及自來水管線破損

強震又餘震　住宅地震險投保率僅34%　初步尚無住宅災損

▲中央氣象局針對利奇馬颱風發布陸上警報。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.08.08）

我放得到颱風假嗎？　勞動部規定一次看懂

▲8日上午5點28分宜蘭縣政府南偏東方22.5公里處，發生芮氏規模6.0地震，最大震度宜蘭6級。（圖／中央災害應變中心提供, 2019.8.8）

宜蘭6級地震造成壯圍鄉770戶停電　台電：已恢復供電

更多文章

▲國民黨急著找郭台銘盼團結，但郭的幕僚劉宥彤說是「團在心結」（圖／NOWnews資料照片）

郭台銘若要選總統　民調：3成支持以無黨籍參選

▲利奇馬颱風逼近，海軍蘇澳後勤支援指揮部AAV7兩棲突擊車待命救災。（圖／海軍司令部提供, 2019.8.8）

利奇馬颱風逼近　AAV7兩棲突擊車蘇澳待命救災

▲國防部107公職人員財產申報實質審查抽籤記者會，由國防部副部長沈一鳴上將主持。（圖／記者呂炯昌攝, 2019.2.21）

宜蘭6.0地震　國防部成立災害應變中心