今（8）日清晨5時28分，宜蘭外海發生規模6.0地震，宜蘭地區最大震度6級，蔡英文總統表示，地震發生時其實已經差不多醒來，但是突如而來的地震讓她馬上起床，也提醒國人注意餘震發生。

宜蘭6.0地震發生後，蔡英文第一時間於臉書發「地震文」，呼籲國人注意安全，她上午接受媒體聯訪時，被問到地震發生時有沒有被震醒？蔡英文說，地震時其實已經差不多醒來，但是突如而來的地震讓她馬上起床，這次地震滿強烈，相信許多住台北的人都有這樣的感覺。

蔡英文也提醒國人颱風即將來襲，地震過後也會預防餘震，要注意複合式災害發生，避免前往危險地區。

蔡英文說，國家防災系統非常完整，地震第一時間發生後，行政院長蘇貞昌第一時間趕赴災防中心，3分鐘後馬上電話打進來匯報各地情況。

行政院發言人Kolas Yotaka （谷辣斯・尤達卡）轉述表示，蘇貞昌7點27分就跟總統回報政院掌握各種進度，蘇院長要求各部會面對天然災害要戒慎恐懼、上緊發條，因為颱風來襲又發生地震，這是非常罕見；蘇院長也勉勵昨日就進駐災防中心、不眠不休的同仁，大家要繼續接力守護國人安全。

媒體追問有沒有被搖醒？Kolas坦承說，家住17樓其實是被地震搖醒，這是921 之後遇過最大的地震。