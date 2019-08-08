大學考試入學分發管道昨（ 7 ）日放榜，醫學系錄取排名卻和以往不同，有網友在 PTT 八卦版指出，成大醫科錄取分數首度落後北醫醫科，不禁疑惑表示「區域發展不均嗎？」貼文立刻引發鄉民熱議，許多人紛紛點出造成此現象的原因。

原 PO 以「北醫醫科超過成大醫科，代表區域發展不均嗎？」為題，文中提到今年竟然發生成大醫科錄取分數落後北醫醫科的現象，指出「成大是國立綜合型大學，不論學費跟大學排名，都優於北醫」，且醫學系的學費是出了名的貴，認為國立大學在這點應該較吃香，外加校地遼闊、地處鬧區、附設醫院規模也大，北醫除了在台北以外，似乎沒有其他優點，好奇詢問「這現象代表台灣區域發展不均很嚴重嗎？」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「有錢人會在意學費嗎？」「學校趨勢早慢慢改變了，至少 10～15 年了吧」、「北醫還是私立的，只能說念醫科的，不在乎是否為國立」、「我現在只擔心北部人太多，台灣會翹起來」、「北醫離信義區夜店很近啊，人生很多回憶」。

不過，也有許多網友看完貼文，立刻點破關鍵原因「北部人不想去南部，結案」、「鄉下地方沒人想去」、「年輕人都北漂了啊」、「就真的沒有人要去南部啊」、「天龍人不想離開台北市」、「選北醫！台北資源夠多啊！人脈資源和工作薪資更高」。（編輯：賴詠璿）