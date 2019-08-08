農委會林務局羅東林區管理處今（8）日宣布，為因應利奇馬颱風，該處所轄自然步道自8日中午12時起預警性封閉。同時，林務局林業試驗所也宣布，顧及遊客安全，轄下位於宜蘭縣的福山植物園於8日下午1時起至10日緊急休園。

羅東林區管理處指出，依據中央氣象局於今日利奇馬颱風海上陸上颱風警報，宜蘭、台北地區應嚴加戒備並防強風豪雨；該處為因應利奇馬颱風來襲，所轄自然步道自8日中午12點起預警性封閉，請遊客暫勿前往，以免發生危險。

羅東林管處表示，所轄自然步道包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、新寮瀑布步道、拳頭姆自然步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、蘇花古道-大南澳越嶺段、新店獅頭山步道、金瓜寮魚蕨步道等12條步道，因宜蘭與台北地區為利奇馬颱風陸上颱風警報警戒區域，為維遊客旅遊安全，自8日中午12點起預警性封閉。

羅東林管處也表示，所轄羅東林業文化園區及生態教育館，將於宜蘭縣政府與台北市政府宣佈停班停課時，同步進行休園與休館。

此外，林業試驗所也宣布，因利奇馬颱風來襲及今晨地震，為顧及遊客安全，福山植物園宣告月8日下午1時起至10日緊急休園；原核定於8日至10日入園者，可於一個月內，任選與核准入園日相同的星期某日入園。

林業試驗所舉例，如果是原核准於9日（星期五）入園的遊客，可於1個月內任選一個星期五，憑原申請編號入園，不需另外申請。