VR虛擬實境越來越夯，透過科技互動讓民眾除了以往視覺上的感受，現在還能身臨其境。屏東海生館建構「虛擬海世界」，透過VR技術帶領遊客潛入海洋、搭乘極地探險車，前進南北極探索驚人地形樣貌；高雄駁二「VR體感劇院」互動電影，帶觀眾穿越到十億年前，體驗化身噴火翼龍。

屏東海生館虛擬海世界最受歡迎的VR設施，首推「4D動感劇場」以及「VR潛水艇」。4D動感劇場讓民眾彷彿搭乘著探險車穿越南北極，體驗極地特殊地貌和美麗生物；搭乘VR潛水艇則如同摒住呼吸潛入海底，就像真的置身在海底世界般，身歷其境展開一段前所未有的奇幻旅程。

除了VR劇場外，現場還有虛擬實境體驗的運動遊戲，包含乘風破浪的划船體驗、叢林裡穿梭的摩托車旅程、甚至回到古代成為勇猛的騎士；這些VR運動遊戲除視覺享受，更可增加平衡力、肢體協調力、肌耐力，讓民眾享受運動的舒爽快感。

高雄駁二「VR體感劇院」〈一起穿越侏羅紀〉被譽為年度最具開創的VR互動電影，要帶民眾走入時光隧道，看到生命誕生之初，可以成為躲避暴龍追趕的傘蜥蜴、為生活煩惱的工薪階級，也能演化成凌駕一切的AI智能機器人；360度完全包圍感官的獨創世界，首創VR互動對話，魔幻特效與驚心動魄的挑戰，有絕美優雅的視覺呈現，片尾更有與音樂神童「菲董」Pharrell Williams聯手驚喜創造的星際舞會，即日起至9月23推出。