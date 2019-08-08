▲利奇馬颱風逼近，海軍蘇澳後勤支援指揮部AAV7兩棲突擊車待命救災。（圖／海軍司令部提供, 2019.8.8）
▲利奇馬颱風逼近，海軍蘇澳後勤支援指揮部AAV7兩棲突擊車待命救災。（圖／海軍司令部提供, 2019.8.8）

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利奇馬颱風朝向台灣東北部而來，加上8日上午5點東部外海發生芮氏規模6.0地震，國防部於上午8時30分完成應變中心一級開設，並將協助災害潛勢區域民眾撤離。

國防部今(8)日表示，因應「利奇馬」颱風可能對台灣地區造成影響，國防部配合中央災害應變中心，同步於上午8時30分完成應變中心一級開設，期藉由最周延的準備，將災損降至最低，確保民眾生命財產安全。

國防部指出，國軍目前待命兵力3萬3千餘人、各類車輛機具4千2百餘部，陸軍航特部及海軍陸戰隊亦完成特戰小組預置兵力派遣規劃；另於林口下湖西營區、蘇澳中正基地各預置AAV7兩棲突擊車2輛、膠舟2艘，以及海軍左營火牛營區40輛AAV7兩棲突擊車均已完成整備，可立即投入執行災防任務。

另外，因應清晨6級地震，恐造成山區或災害潛勢區域土石鬆動，易肇生災害事件，國軍已加強與各縣市政府聯絡，主動瞭解有無救災兵力派遣需求；另依先前救災經驗，第三作戰區主動與宜蘭縣英士村村長聯絡，將視該村需求，提供撤離村民相關協助，以維安全。

海軍192艦隊水下作業大隊8日也完成基隆、蘇澳等地區救災機具裝載及人員編組，與民眾一同守護家園。

國防部強調，利奇馬颱風逼近台灣地區，國軍將持續密切關注颱風行進路線，在確保官兵安全前提下，靈活調度可用兵力，全力協助地方政府執行災防任務，確保民眾生命財產安全。

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利奇馬颱風逼近　AAV7兩棲突擊車蘇澳待命救災