強颱利奇馬進逼在即，「2019中區資訊展」集結120家廠商，以「Fun新科技」為主題，搶在今天一連展出4天，風雨無阻。台中市副市長令狐榮達應邀剪綵表示，資訊科技帶來生活的便利與活力，資訊展內容多元而豐富，希望滿足民眾需求。

「2019中區資訊展」首度結合幸福產業，今天起在台中國際展覽館舉辦，共有120家廠商設置300攤位，包括資訊硬體設備、數位通訊、智慧家電、車聯網及數位學習，再加上由台灣區珠寶公會規劃的時尚珠寶展區，幸福婚紗及手做糕餅，異業結盟，以複合式型態展出，展品更多元，讓民眾一次逛個夠。

令狐副市長說，除資訊展能讓人享受資訊科技帶來的便利與活力，幸福生活博覽會涵蓋台中地方特色產品，包含時尚珠寶展區，結合幸福婚紗及手作糕餅等內容，充分展現台中市幸福婚姻鏈活動，鼓勵台中年輕人脫單成家，追求幸福。

活動總幹事張混智指出，以往資訊展都是鎖定在3C科技展品，今年標榜幸福感，首度以異業結合方式舉辦，盼利用資訊展原有的人潮帶動其他產業，達到加乘效益。由於受空汙等因素影響，空氣清淨機熱賣，筆電等周邊設施較市價下殺5％，廠商並準備許多贈品搶客，民眾只要憑7、8月發票即可入場。

由於正值暑假，資訊展預計將吸引中彰投超過10萬人次進場參觀。令狐副市長趁機打為台中購物節打廣告，凡8月18日前在台中觀光消費購物，滿500元即可抽大獎，有機會抽中豪宅、名車等大獎，鼓勵大家踴躍參加活動。