若是出遊或因工作出差，住在外面的旅館或飯店，一打開房間門驚見「激情房型」，那該如何是好呢？近日有一位網友在網路上分享他和一名男助理出國工作，入住飯店看到的奇景，他看到這種「激情設計」後不禁大呼「設計師你是嗑大麻是不是？浴缸放在外面是三小？」，同時也讓網友紛紛笑噴。

這位網友在臉書社團《爆廢公社》PO 出一篇文章表示，「出國拍攝，晚上回到酒店一進去就傻眼，設計師你是嗑大麻是不是？浴缸放在外面是三小？這種房型真的第一次住到，壞壞我都在家裡壞喔」，而從相片中可以看到，一開房門印入眼簾的第一幅景象，便是一個白色的浴缸，旁邊就是一張雙人床，雙人床和浴缸之間只有一塊透明的小隔板，幾乎沒有遮蔽物，這讓兩個大男人傻眼。而網友看了紛紛大笑留言高呼「這是要你們生產報國用的」。

這篇文章不到一天就突破了 7000 個讚，引發大量網友討論，紛紛留言「看你們要在床還是要在浴缸，選一個啊」、「看一下抽屜有沒有陪人的電話可以打」、「這炮澡用的」、「另類的情趣」、「這是愛情旅館」、「笑死，是要準備滑倒嗎？」、「這是倩女幽魂風格系列的套房」、「濕氣、淹水、滑倒、骨折、賠償、再賺一筆」、「你到底懂不懂洗洗睡？」。（編輯：王柏文）