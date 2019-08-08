由李國毅、簡嫚書主演的新戲《靈異街11號》今（8）日舉辦媒體餐敘，邀請到第三單元的主角張翰、黃遠、張再興，劇中張翰飾演大哥，而黃遠、張再興、李國毅是他的小弟，劇情發展到張再興遇害，李國毅決心要找到殺害張再興的兇手，張翰透露兇手在他們這些人當中，笑說「大家都覺得大哥嫌疑最大」。

黃遠、張再興談到第一集的打鬥戲，張再興坦言自己不喜歡套招，比較真性情，在拍攝過程卻不小心砸到黃遠，黃遠當下馬上喊「導演等一下！很痛很暈。」張再興心想完蛋了，現場一片寧靜，黃遠也敬業完成拍攝後，才到醫院包紮檢查，張再興還偷偷跟黃遠說：「不要跟你爸說，因為我下部戲要跟你爸爸合作」。結果，張再興被工作人員嗆不敢跟黃仲崑說，於是他便到黃仲崑面前自首，「你兒子的傷是我打的」，黃仲崑淡定的說「喔～就是你啊！」

黃遠在單親家庭中長大，但事實上黃遠與黃仲崑關係很好，張再興透露黃仲崑私底下都會給朋友看兒子最近演戲的照片，炫耀兒子，今（8）日父親節黃遠也說晚上會和爸爸一同吃飯慶祝。

而張翰與林利霏結婚3年，女兒現在2歲多，談到女兒臉上滿是慈父表情，他說女兒現在很叛逆，但也很會觀察，家中貼有弟弟張震的海報，才看到一部分的臉，女兒就對他說「叔叔不開心」。張翰坦言自己常為了小孩與老婆有爭執，但他認為這都良好的溝通，笑說女兒看到他們吵架，都會出來化解，轉移話題，也表示父親節沒有母親節重要，「媽媽真的比較辛苦，母親真的很偉大！」