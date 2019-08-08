台南地檢署檢察官王宇承，偵辦台南一家會計師事務所涉嫌違反稅捐稽徵法等案，查出該事務所與公司行號共涉違法開立不實統一發票，逃漏的營利事業所得稅額合計約1億元，認邱姓會計師涉犯稅捐稽徵法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，涉犯罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准許。

南檢指出，該案遭偽造不實統一發票之公司提出告訴，經檢察官與專案小組嚴密蒐證，勾稽比對相關資料後，分別於2019年5月6日、6月24日指揮檢察事務官、調查官及稅務人員，針對會計師事務所與9家公司執行搜索，並傳喚負責人邱姓會計師、事務所經理、副理及記帳員、各公司負責人與會計等28人。邱姓會計師涉犯稅捐稽徵法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，涉犯罪嫌重大，且有串證之虞，向法院聲請羈押禁見，業經准許。

專案小組擴大追查，持續蒐證、交叉比對相關帳冊、資金流向等，2019年7月31 日至3家涉嫌參與循環對開發票之公司營業地址與負責人住處執行搜索，於8月1日，至邱姓負責人之配偶，配偶之妹住居所執行搜索，並傳訊事務所副理、記帳員共15人到案。

檢方訊後，發現該事務所與公司行號共涉違法開立不實統一發票近8百餘紙，逃漏的營利事業所得稅額合計約1億元、營業稅連補帶罰達7千餘萬元，事務所不法獲利約1500萬元，認邱姓負責人之配偶、配偶之妹2人涉犯稅捐稽徵法、商業會計法、偽造文書等罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

經查，該事務所係利用代公司行號記帳、報稅之機會，以提供不實發票墊高成本降低公司行號繳納稅額，或以代衝高營業額向銀行辦理貸款等方式為誘因招攬業務，甚或盜開客戶之統一發票販售牟利，與該事務所共謀之公司行號迄今逾80家，現仍持續擴大追查中。