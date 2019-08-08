中國醫藥大學北港附設醫院感念父親為家庭的拼搏而病倒，換來家人幸福的生活，平時又少有子女對父親表達一份愛的記憶，8日醫院安排子女為父親擦把臉、奉一杯茶，並大聲說出「爸爸，我愛您」讓父親留下難忘的喜悅，院方已達「視病猶親」之境界。

中國醫藥大學北港附設醫院吳錫金院長表示，父親是家庭的支柱、經濟的來源，更要有愛心與耐心負起對孩子的教育責任，直到成家立業無不操心，真所謂「養兒方知父母心」今天的活動看到每個家庭盡情表達對父親的敬意及子女們的知恩圖報。

院長吳錫金指出，為感念父親為家庭的拼搏換來家人無憂幸福的生活，院方於父親節安排子女對父親表達一份愛的記憶，為父親擦把臉、奉一杯茶，讓父親留下無限的喜悅。

院長吳錫金表示，感恩活動邀請為事業拚搏應酬酒後造成吸入性肺炎險些喪命的吳錦銘先生、醫院志工許先生及單身膝下無子的病患劉先生，由李芃逸醫師代表致意等共七位父親及家屬子孫十餘人參與。

黃浩堯醫師說，吳錦銘先生到院時急診發現氣管有吸入性異物造成呼吸微弱，昏迷指數三分、當時抽血檢查血中酒精濃度頗高，經過緊急治療轉入加護病房。第二天患者意識已清醒，再進行拔除氣管內管訓練後，轉一般病房直到上消化道出血轉好才順利出院。

平時熱心公益活動的行政院政務顧問吳錦銘先生，去年十月與好友應酬商談公益活動，為使賓主盡歡，大家興起挑戰傳說中的「深水炸彈」30cc58%高粱加300cc啤酒混合喝，在觀其色、聞其香、品其味的步奏下，酒過三巡也忘記已是耳順之年。

黃浩堯醫師又說，要注意的是當一個人意識不清(如藥物過量、癲癇發作、嚴重中風、醉酒)很容易將胃酸吸入肺部造成傷害。另外如老年人，巴金森氏症及中風患者的吞嚥功能和保護性反射常有退化的情形，反覆的嗆到後會將口咽部的致病菌帶入肺部而造成感染。