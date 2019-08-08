要就醫的民眾注意！利奇馬颱風夾帶強風豪雨，台北市宣布明（9）日停班停課，北市各大醫院常規門診將有所變動，急診均照常服務。

台大醫院（包括總院、兒童醫院）：將開設颱風特別門診，急診及住院服務照常，健檢暫停。各項門診檢查除抽血與一般Ｘ光檢查外，其餘停止服務。

由於颱風停班時各科部採部分開診，如已預約民眾無法到院，可於1個月內到院現場掛號看診。

三軍總醫院（內湖、汀洲院區）：各院區全面暫停門診服務，住院及急診均照常服務。

台北榮民總醫院：台北榮總桃園分院8月9日開設颱風特別門診，上、下午內、外科各開設一診，急診照常；台北榮總蘇澳暨員山分院院本部及市區門診中心8月9日門診停診，急診照常。

台北醫學大學附設醫院：門診、健檢停止服務；住院、急診照常服務。

台北長庚醫院：台北長庚及林口長庚將設颱風特別門診；基隆長庚及情人湖院區、長庚診所、桃園長庚門診全面停診。急診則均照常。

國泰醫院：門診、門診手術及檢查暫停服務，急診、住院服務照常。

馬偕紀念醫院（台北、兒醫、淡水）：開設颱風門診、夜診停，急診照常。台北及淡水健檢業務當天暫停服務(全身腸胃鏡檢查除外)。

新光醫院：門診停診，急診及住院服務照常，健檢中心、正子中心、醫學美容中心及同新門診暫停。

振興醫院：門診休診，急診照常服務。