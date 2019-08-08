韓劇《德魯納酒店》上月播出後收視率、人氣狂飆，女主角IU（李知恩）飾演霸道社長魅力全開，再次圈粉無數，劇中她與呂珍九「女強男弱」的設定趣味十足，兩人在接受專訪時，互動宛如「張滿月」與「具燦星」，多半女方主導回答的順序，常見IU一個眼神、指示，呂珍九就立刻有反應，入戲的程度讓人分不清究竟是戲裡還是戲外。

透過《德魯納酒店》首次合作的IU和呂珍九，回想對彼此的第一印象，呂珍九因IU穿著簡單的上衣和帽子，引發他的好奇心，想知道IU會如何詮釋總是華麗現身的張滿月，而IU則狂讚美搭檔「很帥」、「皮膚很好」、「很成熟」，一連串的稱讚讓呂珍九隨即回應：「當然我也覺得她很美」，彷彿具燦星上身，時刻關注張滿月社長的情緒變化。

談起張滿月的角色，IU笑說劇中角色脾氣不好，但自認是好脾氣的人，話才說完一旁的呂珍九竟忍不住大笑說：「真是個有趣的朋友。」她接著表示一直努力接近角色的個性，因為活了26年不曾像張滿月這樣，但最近幾個月與角色的距離逐漸變小，日常生活中參雜著滿月的個性和語氣，讓IU開始產生混淆，呂珍九也附和「盛氣凌人、命令別人」，讓IU心虛微笑。

劇中默契十足的IU、呂珍九，戲外相處同樣融洽，兩人在談起戲劇看點時，被社長大人指定要先說的呂珍九，首先要推薦的就是整部戲的特效，沒想到剛說完就聽到IU在一旁碎念說「我也想講這個」，社長的發言果然引起呂珍九注意，對她投以抱歉的眼神，相當逗趣。《德魯納酒店》每週日一上午10點在愛奇藝台灣站播出。