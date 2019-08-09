以下為《乘浪之約》導演湯淺政明訪談。

至今為止，我會在一部作品中讓比較多樣的角色登場，這是因為我想要「描繪作品的『世界』」。然而，本作為了讓觀眾更容易將情感投入在登場人物中，我特地將角色的數量減到最低。其中的主要角色之一（向水）雛子，是故意塑造成一個沒自信的人。然而在編劇吉田（玲子）小姐的發展之下，卻變成「沒有自信的人看著她，就會燃起自信」的故事了。在這個夠勇敢才能活得下去的世界，真希望能讓純真的她「成功乘上浪頭」。

本作的兩位主角，請來了年輕卻實力堅強的片寄涼太先生和川榮李奈小姐擔綱演出。片寄先生光是聲音就十分帥氣（笑），將他的聲音搭配上畫面時，我心想：「這下子（雛罌粟）港的帥氣度已經可以掛保證啦。」他的聲音真的是既帥氣又有氣質。川榮小姐詮釋的雛子不只是一個可愛的角色，我希望觀眾會覺得她是個親切的人，川榮小姐表現得超乎預期，我認為替這個角色取得了良好的平衡。本作中有個兩人一起演唱主題曲的場景，其實那是片寄先生提出的點子。因為有了片寄先生主導，才能打造出一對幸福戀人彷彿真的很開心在唱歌的場景，有一種很棒的生澀感。我認為這樣的場景很少在其他電影中出現，只有在本作中才能看到。松本穗香小姐、伊藤健太郎先生也都各自表現精湛，他們針對角色都有許多自己的考量。另外，跟片寄先生和川榮小姐一樣，實際見到他們之後我不禁驚呼：「怎麼都是這麼棒的人啊！」（笑）

和我至今為止的作品相比，本作的故事是非常單純的愛情故事，我認為是一部相當老少咸宜的作品。雖然有刻意做得淺顯易懂一些，但所有的畫面我都很喜歡。如果只是將一般的戲劇畫成動畫，那就毫無意義了，因此本作中隨處都夾雜著令人驚嘆的畫面。我特別喜歡由我親自指導，將沒有固定形狀的「水」畫出來的畫面。我自己平常觀察、實驗時發現「水也有這樣的形狀啊」，將這些「水」的形式畫在作品之中使我非常開心。消防員和衝浪手的世界都是我原本不認識的，調查作畫的過程也十分有趣。我總是希望能將自己發現的新感動畫出來，本作中就充滿了許多這樣的感動畫面，希望能和更多的人一起分享。

《乘浪之約》劇情描述為了去大學念書而搬家至海邊、喜歡衝浪的女主角向水雛子（川榮李奈配音），與正義感強烈的消防員雛罌粟港（片寄涼太配音），因為某一場火災而認識的兩人發展出了一段愛情故事，卻在某一天，雛罌粟港發生了意外而過世，面對突如其來的分離，雛子又該如何是好？某一天，當雛子哼唱著兩人回憶中的那首歌曲時，港卻在水中現身了⋯⋯。電影《乘浪之約》將於8月9日上映。