國民黨前主席洪秀柱本月7日遷籍台南市東區，有意挑戰現任民進黨籍立委王定宇，為台南立委選戰投下一顆震撼彈；國民黨台南市黨部主委謝龍介表示，若台南沒有適當的人選，柱姊挾帶高知名度參選，很好！

洪秀柱辦公室8日晚間指出，洪秀柱確實有意參選台南市第6選舉區（東區小東里等29里、仁德區、歸仁區、關廟區、龍崎區）的立委，希望自己身先士卒，提振國民黨士氣，讓基層支持者重新找回信心。

洪秀柱辦公室說，洪秀柱遷籍前已告知謝龍介；謝龍介則回應，不是事先，是8日下午才由洪秀柱辦公室主任喬正中告知他，柱姊已準備好了，若黨部有人選就趕快報。

謝龍介向喬正中表示，台南已有人選，原本7日要提報，因故延至下周；此外，洪秀柱擔任黨主席時，力倡栽培年輕的世代，所以柱姊願意下來挑戰艱困選區，而年輕人則「用壯育青」。

謝龍介認為，「柱姊這種承擔是目前國民黨所亟需的，若台南沒有適當人選，柱姊挾帶高知名度參選，也很好呀！」。

洪秀柱辦公室轉述，洪秀柱強調參選立委非政治權謀算計，她不怕輸贏，希望藉此提振國民黨整體士氣，讓黨內專業、年輕的優秀人，進入不分區或留在優勢選區打拼，完成藍營世代接班、用壯育青等重要工作。

洪秀柱辦公室指出，此次是因為前立委陳杰「推波助瀾」，才讓洪秀柱決定到台南的艱困選區參選立委，事前未向黨中央告知；並轉述洪秀柱的話表示，「被換柱都不怕了，還有什麼好怕的」。

王定宇回應，謝謝每一位願意到台南付出的人，對他而言，這個選區也同樣艱困，都是硬仗；無論是誰來到這個選區，他都予以尊重，也尊重其他政黨的提名策略，期待正向、良性的選戰。