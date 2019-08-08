今（ 9 ）日為第 9 號強烈颱風「利奇馬」（ Lekima ）影響台灣最明顯的時間，氣象局已於凌晨 1 時 15 分發布海、陸上颱風警報，暴風圈凌晨 0 時已碰觸到三貂角，北部及東北部地區會陸續進到利奇馬颱風的七級風暴風半徑內，風雨將會明顯增大。此外，美國國家航空暨太空總署（ NASA ）也指出，利奇馬颱風已達「超級颱風」等級，強度可能持續增加。

氣象局指出，利奇馬颱風今晨 6 時的中心位置在北緯 26.2 度，東經 123.8 度，即台北東北東方約 260 公里之海面上，以每小時 16 公里速度向西北前進，中心氣壓 925 百帕，近中心最大風速每秒 51 公尺（約每小時 184 公里），相當於 16 級風，瞬間最大陣風每秒 63 公尺，七級風暴風半徑 280 公里，十級風暴風半徑 100 公里。

根據美國國家航空暨太空總署（ NASA ）指出，透過紅外線影像、衛星雲圖可以看出，利奇馬颱風眼大小達 8 海里、對流中心紮實，威力已達「超級颱風」等級，不排除持續增強。

臉書「天氣風險 WeatherRisk 」粉絲團表示，強烈颱風利奇馬的颱風中心已經通過宮古島、石垣島中間的海域，持續向西北移動，暴風圈即將進入宜蘭、東北角，逐漸壟罩北部各縣市，北部、宜蘭的風雨增強。預報路徑顯示，今日白天颱風速度會減慢下來，也是風雨最明顯的時段，但放慢過程不排除出現向西偏折的現象，利奇馬「往西折的幅度」和「放慢的速度」，都可能會影響北部的風雨程度。（編輯：賴詠璿）