一家人顏值都高到不科學！ 7 日一名年輕辣媽，在臉書社團「爆廢公社」和網友分享一張全家五代同堂的照片，並依序列出大家的稱謂和年紀，豈料照片後方叔公的側臉竟意外引發網友熱議，吸引逾 1.2 萬人朝聖按讚，回應全歪樓。

長相十分甜美的原 PO 在文中曬出一張「五代同堂」的家族合照，畫面由原 PO 掌鏡，她抱著 1 歲又 10 個月大的寶寶，頭上捲著髮捲，擺出嘟嘴萌樣，散發少女氣息，絲毫看不出已經為人母。她在文中透露自己今年 23 歲，照片後方的家人由左至右，依序為寶寶的太祖、阿祖、叔公，年齡則分別為 87 歲、 67 歲、 40 歲。

不過，叔公的側臉可以看出長相斯文又帥氣，濃眉挺鼻意外吸引網友目光，立刻暴動蓋樓「叔公缺女友嗎？」「敲碗求叔公正面照」、「叔公是焦點，好帥」、「這樣有 40 歲？看起來只有 20 歲耶」、「叔公好」、「叔公的側面太好看了，妳說 25 歲我都相信」、「叔公看起來很可口」、「叔公出來模糊焦點」。

事後，原 PO 也笑回「這樓要改成叔公樓了！」並在留言串大方分享叔公的廬山真面目，透露叔公最大的女兒已經 19 歲了。此外，也有許多網友認為「一家人基因都很強大！寶寶也超可愛」、「樓主超正」、「一家人都很早生耶，好年輕」、「媽媽好年輕漂亮」。（編輯：賴詠璿）