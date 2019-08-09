空航方面

樂桃航空方面，8月9日東京（羽田）→台北（桃園）、大阪（關西）→台北（桃園）、沖繩（那霸）→台北（桃園）、台北（桃園）→大阪（關西） 、台北（桃園）→沖繩（那霸） 、札幌（新千歲）→台北（桃園） 、台北（桃園）→仙台、仙台→台北（桃園）等航班也取消。

AirAsia表示，取消9日Z2 124/125馬尼拉台北來回航班、Z2 7124/7125宿霧台北來回航班、 Z2 24卡利波－台北延至10日04:00起飛、Z2 25台北－卡利波延至 8/10 06:55起飛、Z2 7126 宿霧－台北，延至8/10 01:15起飛、Z2 7127 台北－宿霧，延至8/10 04:30起飛、Z2 5126 克拉克－台北，延至8/10 01:35起飛、Z2 5127 台北－克拉克，延至8/10 04:10起飛、Z2 128 馬尼拉－台北，延至8/10 03:00起飛。另外，10日的Z2 129 台北－馬尼拉 延至8/10 05:40起飛。

遠東航空指出，因利奇馬颱風影響，明（9）日國內線台北出發航班全部取消，由金門至高雄FE8092延至14時出發，9日松山至福州航班取消；由台中與高雄出發航班正常。9日國際線部分，桃園－新潟來回取消；桃園－濟州、桃園－峴港提早至6時30分出發，回程延至10日

台灣虎航指出，9日取消IT301/IT302 桃園－澳門來回、IT230/IT231 桃園－沖繩那霸來回、IT240/IT241 桃園－福岡來回、IT210/IT211 桃園－大阪關西來回、IT538 宿霧－桃園等航班。

長榮航空與立榮航空表示，8日20時以後抵逹桃園機場、松山機場的航班，全數延至9日12時以後降落；9日上午由桃園機場、松山機場出發的航班，因來機晚到，部分航班將延誤或取消；8、9日往返高雄小港、台中清泉崗機場的國際航班正常起降。

根據華航官網，9日從台北起飛的取消班機如下，CI0903台北（桃園）至香港、CI0156台北（桃園）至大阪、CI0791台北（桃園）至河內、CI0641、台北（桃園）至香港、CI0501台北（桃園）至上海（浦東）、CI0100台北（桃園）至東京（成田）、CI0831台北（桃園）至曼谷、CI0909台北（桃園）至香港、CI0112台北（桃園）至廣島。

鐵路部分

台鐵局指出，9日12時前，基隆至彰化間對號列車停駛；彰化至潮州間對號列車折返行駛；基隆至彰化間區間車視風雨狀況機動行駛，彰化以南正常行駛；北迴線（蘇新到花蓮）、宜蘭線（八堵至蘇新、蘇澳）各級列車全部停駛；花東線（花蓮至台東間）、南迴線（高雄至台東間）各級列車正常行駛；平溪線、深澳線、內灣線及六家線停駛，集集線、沙崙線正常行駛。

高鐵部分

台灣高鐵指出，強烈颱風利奇馬來襲，高鐵公司決定調整今（9）日列車運行班表，說明如下：台中站以北全天停止營運； 台中站至左營站間，6:00起至22:55（含）調整營運模式，自台中站（南下）及左營站（北上），每小時各發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為20分、40分及整點； 22:55自台中站、左營站分別發出最後一班車後，請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。

公路部分

交通部公路總局指出，因應利奇馬颱風，目前轄區道路預警性封閉3處，分別為：台7線北橫公路22K至60K（羅浮至西村）於8日17時預警性封閉，預計9日12時開放通車；台9甲線14K至19K（烏來志孝義） 於8日21時預警性封閉，預計9日12時開放通車；台8臨37線中橫便道，9日暫停開放。

航港部分

交通部航港局表示，受利奇馬颱風影響，8月9日共有16航線，計110航次停航，基隆-馬祖全部停航、基隆大麥嶼全部停航、台北-平潭全部停航、馬祖福澳-福州琅岐全部停航、北竿白沙-福州黃岐全部停航、南竿-莒光全部停航、南竿-北竿全部停航、南竿-東引全部停航、高雄-馬公全部停航、布袋-馬公部分停航、東港-小琉球:部分停航、鹽埔-小琉球:部分停航、大鵬灣-小琉球:全部停航、富岡-綠島全部停航、 富岡-蘭嶼全部停航、後壁湖-蘭嶼全部停航。

航港局指出，受颱風利奇馬影響， 10至11日期間蘇澳－花蓮海域將不適合航行；為確保旅客及船舶航行安全，「麗娜輪」原訂10日至11日期間蘇澳至花蓮往返航班取消。台華輪指出，因颱風利奇馬影響海象不佳，原訂08日至11日往返高雄及馬公間航班全數取消。

台馬之星官網宣布，台馬之星和台馬輪航線受利奇馬颱風影響，7日至11日停航，如海象許可將提前開航。

台華輪在官網指出，因颱風利奇馬影響海象不佳，原訂08日至11日往返高雄及馬公間航班全數取消。