強颱利奇馬襲台，桃園市今（9）日雖然停班停客，不過市長鄭文燦卻在日本訪問，引發藍議員詹江村反批「如果韓國瑜在國外，你覺得會怎樣？」。對此，綠黨議員王浩宇在臉書為鄭文燦辯解，他表示，鄭文燦的心一直在桃園，「至少不會人在桃園，整天想著怎樣 Yes I do」。

利奇馬颱風來襲，不過桃園市長鄭文燦在卻正在日本訪問。鄭文燦6日出訪前指出，市府都有做完整準備，他訪日行程是8月6日至12日，颱風如果過境的話，市府會按照作業準則處理。

不過鄭文燦的話，卻遭桃園市議員詹江村發文痛批，詹江村表示，「如果高雄市長韓國瑜今天在國外，你覺得會怎樣？別懷疑，一定會被一群自稱「愛台灣」的人罵到耳朵長繭，罵到支持者信心跟著動搖，一起認為韓國瑜幹嘛颱風天還出國，幹嘛這麼白目啊，這就是台灣的二把尺，別懷疑」。

詹江村貼文獲得網友熱烈回應，紛紛按讚留言，許多人留言說，「市長人在國外，怎麼沒看到中壢不分區議員出來說話呢？」「桃園市長踹共喔！颱風天還好意思出國，不顧桃園市民死活！」、「上次淹水在美國，這次颱風在日本」、「蘇貞昌怎麼沒出來酸啊？」、「颱風要來了，桃園沒市長」。

對此，王浩宇今天也在臉書回應，他表示，「鄭文燦，在日本不在桃園？」今天早上各大藍營粉絲團都出現類似的攻擊，批評颱風來襲鄭文燦卻出國在日本參訪。

王浩宇指出，其實，鄭哥在出發前早已指示大家做好防颱準備，清淤、發電機準備、沙包發放等作業都持續進行，也指定副市長擔任指揮官。「桃園隊」是一個團隊，包含浩宇在內的許多議員，都留在桃園協助居民問題，大家可以完全放心。

王浩宇說，市長跟我們保持很好的聯繫、隨時進行溝通，例如昨天普忠路積水時，第一時間就指示要如何處理。每一場災害應變中心的會議，也都用視訊指揮救災與準備，上班上課的決定也都沒有任何拖延。「昨天晚上，鄭擔心桃園到幾乎整晚都沒有睡覺」。

王浩宇強調，選對一個市長、改變一座城市。雖然鄭市長越來越胖，頭髮越來越白，但他很確定的是，鄭文燦的心一直在桃園，「至少不會人在桃園，整天想著怎樣 Yes I do」。