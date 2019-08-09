真的槓上了！藝人吳宗憲與網紅「館長」陳之漢從 6 月以來就隔空交火不斷。吳宗憲日前也針對網紅文化素養不一的現象感到「不滿意」，並稱：「網紅不是大罵三字經就夠了」。對此館長也在昨（ 8 ）日直播回應：「綜藝大哥用狹隘眼界，看全球直播文化，是非常非常丟臉」。

吳宗憲日前上傳影片，並對網紅風潮做出「評論」，他說：「不是說看不起你們，而是你們沒有經過素養，沒有經過長時間的養成就叫做沒有素養。莫名其妙，拿起機器就要開始直播，這樣就叫做 youtuber 、網紅，錯，那會是個『屁』。網紅不是大罵三字經就夠了」。

館長則以美國遊戲直播主 NINJA 為例，日前才被以 15 億台幣從直播平台 Twitch 挖角到 Mixer ，同時 NINJA 不包含廣告代言，光靠直播就能進帳數十億。館長也說，這絕對屌打你所謂的「本土天王」，這就是現在崛起的網紅文化。

館長不滿吳宗憲的節目先前邀請網紅蕾菈上綜藝節目，卻安排藝人楊皓如來嗆她「態度不佳」，認為是刻意揶揄嘲諷網紅，更嗆：「不要污辱我們這些人，這樣算什麼前輩？沒必要吧！」

館長也透露，至今已接過超過 100 個電視節目工作邀約，更透露郭子乾的節目組開價：「館長的話一次 30 萬沒問題」，郭子乾更親自到館長的店內，全部製作單位也都跟著去。館長也說，有些網紅明明有人氣，轉戰電視節目，反倒成小咖，並認為不用擠破頭進了演藝圈，未來網路才是世界趨勢，讓每個人都有站上舞台的機會，不用擠破頭進了演藝圈，反被前輩擺姿態壓著出不了頭，「現在趨勢是你有能力、有 KPI 、有人流，你就是王，委曲求全去那個地方（電視節目）拿 1500 、 1800 ，不要自貶身價。」

館長也認為，許多網紅上電視節目，都會被藝人、主持人嘲諷、酸。館長也對網紅們呼籲：「市場是你們的，不用委屈求全去上爛節目啦，幹嘛作賤自己，為什麼我從不去上，每一個去都把我們當猴子耍」。並直言未來是網路的時代，電視遲早會被淘汰。（編輯：潘毅）