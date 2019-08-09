利奇馬襲台，今（9）日包括北北基桃宜蘭都放颱風假，證交所與櫃買中心也暫停交易，但因國際金融市場持續營業，因此央行外匯相關人員今天仍正常上班，同時首次拿到全球央行總裁評比A級的央行總裁楊金龍也坐鎮。為此，他對媒體表示，歸功於全體同仁努力，會繼續努力加油。

央行今日上午發出新聞稿表示，利奇馬颱風來襲，部分地區宣布停班停課，銀行業暫停營業，台北外匯市場休市。但國際金融市場持續營業，因此央行相關主管及交易員今日有上班，一方面從事國際金融交易，一方面也主動與銀行聯繫，以維持各銀行外幣資金之正常運作，必要時緊急提供外幣資金。

值得一提的是，首次拿到全球央行總裁評比A級的央行總裁楊金龍今日也坐鎮央行！《全球金融雜誌》（Global Finance）發布2019年全球主要國家央行總裁評比，楊金龍奪下最高的「A」級，超越中國大陸人行行長易綱的「C」，以及聯準會主席鮑爾的「A-」。

為此，楊金龍把榮耀歸功於全體同仁的努力，並表示未來還有進步空間，央行全體將繼續努力加油。

《全球金融雜誌》從 1994 年起，針對主要國家（包含歐盟）央行總裁進行評比，最高級為代表優異的「A」，即在通膨控制、經濟成長目標、匯率穩定與利率管理都表現優異，最低則為徹底失敗的「F」。

而前央行總裁彭淮南在2000年第一次獲得A級評價，之後從2005年至2017年更連續13年拿到「A」，退休時他累計拿到的「14A」紀錄，讓他成為全球唯一的「14A」央行總裁。