女星王瞳先前被指控介入同戲演員馬俊麟婚姻，甚至還傳出兩人在電視台「四腳獸共浴」的傳聞，雖後來雙方都曾出面闢謠，而王瞳多年男友艾成也跳出來替她緩頰，稱兩人並未分手。但馬俊麟妻子梁敏婷在上月接連發文，以「3人分1個便當」疑似暗譙王瞳後，昨（8）日父親節她又PO文並哀傷寫下2個字，讓網友看了更加質疑夫妻倆的婚姻是否生變。

梁敏婷昨天在IG上曬出一張全家福，照片中馬俊麟抱著兒子，與妻子頭靠頭露出燦笑，原以為是一家人和樂融融地在慶祝父親節，但梁敏婷卻在內文中寫下「回憶」二字，甚至標籤「五月三十」，令外界解讀這張照片是在馬俊麟生日當天拍的舊照，也與她認為王瞳介入的時間點十分接近，不禁令人心酸聯想兩人的婚姻是否真的出了狀況。

不少網友見狀紛紛留言為梁敏婷打氣：「希望不只是回憶，一家人都能這樣幸福快樂一輩子」、「敏婷，希望這不是你和俊麟回憶，你們都要好好的幸福快樂」、「堅持自己，不要放棄」。

此外，梁敏婷近日常分享與寶貝兒子們的合照，看似幸福洋溢的背後卻埋下意味深遠的伏筆，她在文內標籤：「為母則強原來是這麼一回事」、「請別留言嗆人再刪留言好嗎」、「還沒學會敢做敢當嗎」，被網友影射出砲火依然對準王瞳，紛紛在底下留言幫她加油：「現在介入的人倒反客為主了，講話比主人還大聲」、「婚姻是自己的，男人是自己的，爭取並無不當！」、「你是個美麗又有智慧的女人，加油」。