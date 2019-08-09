台灣加盟事業日漸盛行，不少連鎖品牌遍及全球，「2019台灣創業連鎖加盟暨開店設備展」即日起至12日於高雄展覽館展出，近200個攤位、86個品牌，規模創新高，包含各式餐飲品牌、咖啡、無人機台等，高雄市長韓國瑜出席時表示，將協助青年朋友在地創業，助北漂青年返鄉。

台灣創業連鎖加盟大展連續5年在高雄舉辦，本次有86個品牌、共192個攤位參展，規模比以往擴大一倍，參展廠商眾多，包括連鎖餐飲、美食、手搖茶飲、創業顧問、設備器材、經銷代理、無人商店等。

高雄市長韓國瑜今（9）日出席見證廠商國際授權簽約儀式，他表示，現階段青年遇到兩個頭痛問題，分別為創業與低薪，高雄擁有經濟巨人的條件優勢，包括區位優勢、資源優勢、產業多元、基礎設施、社會發展、人力資源、資金動能等，卻沒有被喚醒和開發，市府除希望能改善就業環境，也會持續募集資源、招商引資，加大力度尋求更多合作機會。

韓國瑜也說，為協助北漂青年返鄉，市府將於今年10月成立青年局，明年預計編列3億預算幫助青年創業，歡迎青年朋友提案申請，通過審核者每案可獲得500萬元創業基金，協助其找到自己的事業發展，並預祝展覽順利圓滿成功，招募更多青年創業者，迎接蓬勃發展的高雄。