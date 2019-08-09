利奇馬颱風昨晚來勢洶洶，嚇得全台8個縣市今（9）日宣布停班停課，不過最後風雨卻不如預期，引起外界質疑。對此，氣象專家彭啟明今日上午在臉書回應網友時稱，從氣象角度來看，凌晨做決策（放颱風假）會較好；但當時前總統馬英九要求前一晚要發布，就種下這個惡果，讓氣象人員很辛苦。

彭啟明今日在臉書上有多篇針對利奇馬颱風的PO文，幾乎每篇都有上百名網友討論，其中一篇更吸引到台大公衛學院院長詹長權留言。

「前一個晚上的10點都太早了，何況是前一天的傍晚？」詹長權留言中指出，太早預告放假的預測誤差太大，現有模式要把預測時間差所引起的誤差，告訴政府與社會大眾。

對此，彭啟明回應，從氣象的角度來看 凌晨到清晨做決策會較好；「但從民眾習慣的方式，越早越好，這很兩難」，當時馬前總統要求前一晚要發布，就種下這個惡果，也讓氣象人員很辛苦。

由於該段留言引起各界解讀，彭啟明又在臉書澄清，剛剛好多朋友問我，怎麼去嗆馬前總統，原來又是標題吸睛法，「認識我的就知道，不會去嗆人」。

彭啟明指出，那則討論有詹長權等很多朋友參與討論，有點出一些問題，「大家可以參考，不需要嗆來嗆去，或是有政治目的對立」；颱風假、災防假，是台灣很敏感的神經，很難找到理性討論空間，「但無論如何，要安全第一」。