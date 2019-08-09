大村鄉2019 Taiwanese Halloween「就是愛搞鬼」音樂節活動，10日晚間7點在大村後火車站廣場熱鬧舉行，除有精采的現場音樂演奏饗宴，還有鬼節創意化妝競賽，前5名還有獎金2000元，歡迎大家踴躍報名，一起歡樂搞鬼。

大村鄉公所在農曆7月舉辦「台式萬聖節」，10日晚間將在大村後火車站廣場熱鬧舉行「就是愛搞鬼」音樂節，活動節目包含爵士樂、打擊樂、管樂三重奏及流行音樂等，並有節令鼓表演、村上陶笛隊、二輪車隊三重奏樂團、十鼓表演，還有鬼節創意化妝競賽，節目精彩可期，歡迎大小朋友一起來大村聆聽仲夏夜音樂饗。

大西國小校長游美雯指出，在電影《可可夜總會》中，死後的世界依然繽紛，藉此傳遞死亡並非消逝，而是化為另一種形式，長存在生命旅途中，更活在記憶的浪漫裡。歡迎各界周末一起到大村來，透過音樂會表達對逝者的愛與敬意。

游美雯表示，七月是中國人的鬼節，我們賦予這個月份神秘、敬畏甚至有點可怕的氛圍，然而在電影可可夜總會裡，死亡並不可怕，它代表的是另一種形式的精神，也是永恆不滅的希望象徵，也許我們也可以用這樣的角度來看待「鬼月」，在特別的這個月可以跟我們過往的親人、好友有更美好的交流。

大村鄉長游盛表示，在大村我們也用這樣的精神來表達我們對已逝親人的愛和敬意，我們辦音樂會來表達對親人的追憶，希望在七月鬼門開的時候，我們也可以一起享受音樂的美好歡愉，讓親人的精神得以延續並生生不息。

游盛說，同時我們也希望大家可以更喜愛音樂，讓音樂觸動你的靈魂，豐富我們的生活，希望各位可以跟我們一起享受今晚的樂音。