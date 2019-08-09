前國民黨主席洪秀柱9日宣布參選台南市立委，帶頭衝刺國民黨立委艱困選區，她也公開對黨內大老們喊話「我可以，你為什麼不可以？」洪秀柱因此被讚譽為「現代花木蘭」。但花木蘭衝上前線殺敵後，後方可有眾大老跟上？還是鬧一場空城計？

目前依舊單身未嫁的洪秀柱曾說過，她已經嫁了「嫁給國民黨」。洪秀柱過去在立法院素有「鐵娘子」之稱，問政敢衝敢撞，有目共睹。特別的是在她被國民黨「通全黨之力」另行召開臨時全代會「被換柱」，還願意為這個政黨衝鋒陷陣，去沒人願意去的台南市立委艱困選區衝刺一席立委，才令人訝異與佩服。

還記得2015年的場景嗎？當時民進黨氣勢正旺，藍營眾大老和戰將們無人敢戰，當時是由一名「弱女子」洪秀柱挺身登記國民黨總統參選人，希望「拋磚引玉」，結果拋了個半天，最後仍只有洪秀柱一人完成登記參選，當時的王金平、吳敦義、胡志強、朱立倫等人都未登記參選，最後由洪秀柱成為國民黨唯一的總統參選人。

這個場景跟現在2019年，是否有點相似？同樣是洪秀柱率先「拋磚引玉」，願意到「水裡撈起來的魚，都是綠色的」台南市參選立委，還呼籲眾大老一起挺身而出，大家一起挑戰藍營艱困選區，強調這才是國民黨起死回生的最後契機。但黨內眾大老的反應，是否還會跟2015年一樣？值得玩味與觀察。

其實黨內幾名大老，在現在民心對民進黨執政高度不滿的狀況下，目前還是願意戰的，只是想戰的是「總統大位」，不是「萬年青」立委選區。洪秀柱呼籲大老們正視與面對黨內總統初選已經結束，回歸由韓國瑜一人參選，其他人改投身「立委艱困選區」，眾大老可真能放下？真能願意屈身另一個戰場？

「廉頗老矣，尚能飯否」？花木蘭已經衝出，且一馬當先，國民黨的大老們訝異之外，可有人願意提槍，奮勇跟進上沙場？