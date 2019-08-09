日本當紅演員竹內涼真今（9日）晚間在TICC舉辦粉絲見面會，儘管利奇馬颱風攪局，仍有1600名粉絲不畏風雨到場支持，讓他非常感動，看到觀眾席除了女生，也有男性粉絲，台語向大家致謝「我愛你」，並表示：「今天在海外辦粉絲見面會是我第一次做的事，在今天之前我其實很不安，現在看到大家光臨真的很開心。」

見面會上，竹內涼真回顧代表作《假面騎士Drive》、《過度保護的加穗子》、《陸王》等劇，他知道部分作品台灣其實沒有上檔，在看到台下全舉手表示有收看，讓他非常震驚；他也突然表示，昨天記者會結束後，上網看了新聞，結果媒體標題全都下「我想生3個小孩」，笑翻表示：「好像我是一個很想要小孩的男人，真害羞。」結果玩遊戲時，卻說50歲前要生一支足球隊，由此可見對小朋友的熱愛。

他場上也分享2年半前來台拍攝寫真集的花絮，主持人開玩笑要求下次「裡面不要穿」，竹內涼真笑說這樣會被看光，但台下喊話不介意，他就開完笑說下次會推出乳頭寫真集，全場瞬間尖叫聲不斷，竹內涼真就無奈大喊「為什麼大家突然這麼熱絡！」相當害羞。

活動環節除了吃美食、跟粉絲互動，也有猜歌遊戲，準備了5首中文歌〈小幸運〉、〈以後別做朋友〉、〈浪流連〉、〈不為誰而作的歌〉、〈稻香〉唱給粉絲猜，結果越玩越興致，頻喊「這好好玩喔」，也因為他音感準確，全場全都猜對，為了回饋觀眾，他也帶來〈LA.LA.LA LOVE SONG〉表演，獲得滿堂彩。

竹內涼真表演完後玩開，隨台下點歌，粉絲要求他唱TWICE、AKB48的作品，但竹內涼真表示女生的歌有點困難而婉拒，最後表演了表演了嵐、米津玄師等人的歌，現場頓時變成小型演唱會，氣氛歡愉。最後他表示：「我搭飛幾來到這邊時我有想像是什麼樣的風景，你們每個人的臉孔遠遠超出我的想像，每個都非常溫暖，我很感動，謝謝大家不畏風雨來到這裡。」更承諾會推出更好的作品回饋大家。