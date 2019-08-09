儘管來到花蓮舟車勞頓，Lamigo桃猿今(9)日依然火力兇猛，比賽前段落後的猿隊，靠著5局上林泓育的3分砲逆轉，更帶起球隊攻勢，終場以10:5擊敗統一，拿下花蓮系列賽首場的勝利。

猿隊派出王溢正先發，不過首局就遇到亂流，2出局被攻佔二、三壘，隨後楊家維深遠二壘安打，一口氣攻進2分，為獅隊先馳得點，接著老將高國慶中間穿越安打，攻下第3分。4局下統一攻佔一、三壘，林靖凱滾地球再攻下1分。

猿隊打線5局上熱身完畢，上演絕地大反攻，儘管一開始就2人出局，不過立刻從羅里奇手中選到2次保送、安打攻佔滿壘，此時藍寅倫安打送回2分，隨後林泓育敲出三分砲，猿隊5:4逆轉，也將羅里奇打下場。

羅里奇雖然前半段好投，但第5局的保送讓他嘗到苦果，4.2局的投球，被敲5支安打，送出3次保送，雖然飆出9次三振，但也有5分責失，吞下敗投。

打線打開了的桃猿，6局持續進攻，先是郭嚴文敲出花蓮球場的第100轟，隨後攻佔滿壘時，靠著藍寅倫保送攻下第7分，此時林泓育再度貢獻火力，用二壘安打掃回2分。第8局猿隊再靠著藍寅倫內野安打，攻下地10分。

儘管獅隊7局下靠著江亮緯的內野安打，跑回1分，但已於事無補，加上8、9兩局先後受制於黃子鵬、陳禹勳難以突破的投球，讓獅隊再也未跨越雷池一步，終場5分之差吞敗。