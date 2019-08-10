彰化市知名小吃「貓鼠麵」倒底是什麼料理？貓肉+鼠肉？一碗看似單純的湯麵、簡單的配料，卻有著讓人意想不到的美味，就連總統蔡英文也慕名而來；沒想到最近上門的客人，也都指名要點「總統套餐」。

彰化市陳稜路全國知名的百年老店「貓鼠麵」，地方稱貓鼠麵味道鮮美的湯頭，香醇而不油膩，令人口齒留香；前彰化市長邱建富說，貓鼠麵沒有貓肉和鼠肉，濃郁的高湯則是用豬後腿肉熬製而成，清爽不油膩，個人很愛這一味。

第三代老闆娘王明津指出，該店創立於民國10年，「貓鼠麵」裡頭可沒有貓肉或鼠肉，會有這個名字，最早是因為第一代老闆陳帳與兒子陳木榮的生肖皆屬鼠；因為陳木榮身形瘦小且動作敏捷，熟客們稱它為老鼠仔，而「貓鼠」是閩南語「老鼠」的發音，因此才會有「貓鼠麵」的店名。

王明津說，多年來，「貓鼠麵」以其獨具特色的高湯，以豬肉剁成小方塊油炸後，配以佐料精心調製，熬上兩個鐘頭，再加上蛤湯、蔥、蒜清燉而成，獲得大眾青睞，配上精心研發的肉捲、蝦丸、香菇丸，即成「貓鼠三寶麵」；曾獲得消費者協會評審為傳統美食，並獲頒過「千禧消費金牌獎」的殊榮。

王明津表示，貓鼠麵在彰化市經營快百歲，一直堅持庶民價格，總統蔡英文更是首位現任國家元首到店裡品嘗貓鼠麵的總統，簡單的一碗麵，一份滷蹄膀、一條炸香腸，沒想到竟然成了大家所指名的「總統套餐」。

王明津不藏私的說，貓鼠麵主材料是彰化縣特有的細軟寬扁形狀的油麵，以及獨特口味的高湯肉燥，高湯肉燥是貓鼠麵好吃的秘訣之一，一般湯麵的高湯多以豬大骨來熬煮，貓鼠麵的高湯則是將豬後腿肉剁成細塊後油炸，再加上蔥、醬油與扁魚熬煮兩個小時後，再加入蔥、蒜與鮮蛤湯繼續熬煮一小時而成。

業者專心研發的肉捲、蝦丸、香菇丸，即是「貓鼠三寶麵」，三種配料是以精選材料加上傳統手工調製，皮脆、料實，風味獨特；另有產品「魯豬腳」乃遵循古法調配，皮Q肉滑，色澤紅亮，油而不膩，清爽可口，頗受歡迎，一直吸引顧客，值得推薦。