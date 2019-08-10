老牌港式月餅出新招　新禮盒搭新口味搶商機

中秋節將至，各家知名月餅品牌使出渾身解術，就是要趁著團圓佳節、公司商務送禮等場合，搶攻中秋月餅禮盒的市場，老牌港式月餅便推出全新口味，搭配全新包裝，提供消費者有別於以往的選擇。

香港連年銷售第一的美心月餅，推出新登場的流心焦糖咖啡口味，外層烤皮使用醇香咖啡，內餡使用流心焦糖口味，咖啡的焦醇香再搭配焦糖的甜味，口感層次帶給消費者截然不同的體驗，該新口味將收藏於全新的禮盒中。在新禮盒中，業者再收錄了經典的流心奶黃和流心蛋黃白蓮蓉，標榜「一口一回味，盈盈滿足」。

業者堅持香港製造，專注每一個細節，多年來品質有口皆碑，成為備受推崇和暢銷全球的品牌，香滑奶黃月餅採用溫暖同時代表秋天的橘色系，金珀橙黃的外盒與香濃奶黃內餡相呼應，至於流心奶黃月餅維持一貫淡雅的珍珠亮白色系包裝，流心蛋黃白蓮蓉月餅則使用尊榮的瑰雅麗紅色系包裝，使收禮的人被顯尊貴。看來中秋送禮除了月餅要好吃，包裝要氣派還是暖心，也影響著消費者的選擇。

而業者蟬聯21年香港月餅銷售冠軍的雙黃白蓮蓉月餅與雙黃蓮蓉月餅堪稱傳統道地廣式月餅的代表，綿密的口感與香氣年年擄獲消費者的心，搭配鹹蛋黃，鹹香中再帶出甘甜的內餡滋味，年年銷售量都是冠軍，業者在今年換上全新包裝，期望吸引更多消費者選購。