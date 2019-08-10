日本嘻哈歌姬AI近期與「頑童MJ116」推出新曲〈You Never Know feat. 頑童MJ116〉，她認為現今數位串流以及社群的普及，使得音樂更加無國界，越來越多亞洲歌手合作，所以不想只侷限於日本，在詢問台灣朋友「現在台灣當紅的歌手是誰？」時，得到了「要是和頑童MJ116合作絕對是最棒的」答案，因此促成交流機會。

AI欣賞了頑童的作品後，被其擁有的才華所吸引，進而提出合作邀約，而頑童也知道AI，便很爽快的回覆「請一定要一起合作！」之後雙方以郵件、LINE、以及視訊進行製作討論，作曲方面則由日本嘻哈新銳製作人VaVa負責，AI也特別前往台灣，在頑童的錄音室進行錄音，完成這首〈You Never Know feat. 頑童MJ116〉新曲。

她表示：「頑童真的很帥！3人之間的調和真不是蓋的！當我在視訊電話裡表達了『雖然世界發生了許多事，但我想用共同創作的音樂來創造和平』這樣的訊息時，他們也非常同意我的想法。藉由這次合作的契機，我希望世界上的人們都能夠好好相處。當我到他們台灣的錄音室一起錄音時，雖然語言不通，但能感覺到我們的心意果然是相通的。」

AI將在8月17日、18日演出SUMMER SONIC 2019音樂祭，頑童也將首次登日擔任對方的嘉賓。〈You Never Know feat. 頑童MJ116〉已數位發行。