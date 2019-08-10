林務局日前於台北市市定古蹟保育小站中，推出「漫遊山林說野趣─生態保育探索展」，活動期間至明年3月29日止，將在滿溢著檜木香的優雅日式小屋裡，介紹台灣不同樣態棲地的四種代表性野生動物，帶入保育議題及現況，進而介紹民眾日常參與保育的方法。

林務局指出，2019世界地球日主題為「與野共生Protect our Species」，說明每個生物的存續都具有獨特的價值；本展覽由此發想，透過台灣在地民間傳說故事，帶大小朋友認識台灣珍貴的四種保育類動物─穿山甲、石虎、台灣黑熊及熊鷹，以深入淺出的圖文說明、影音多媒體互動裝置等，訴說動物們的小故事與生態習性。

林務局表示，藉由這四個物種延伸思考台灣當前生態保育面對的議題與挑戰，並進一步介紹近年來公私部門在動物救傷及生態廊道建置的努力，同時傳遞正確保育觀念給民眾，一同守護與我們共同生長在台灣這塊土地上的野生動物們。

值得一提的是，此展覽特別準備了台中市民俗文化資產「穿木屐躦鯪鯉」的互動體驗，讓民眾更加切身地體會台灣的自然環境與傳統文化密不可分的連結，提昇國人對生態環境的關懷及守護家鄉的信念。

另外，展示設計也保留「保育小站」古蹟建築原有的空間特色，讓民眾充分感受木造老屋原有的美好氛圍，達到林務局推廣台北市錦安里古蹟修復再利用成果的價值。

除了豐富的展覽內容外，林務局更規劃自8月起多場結合本次特展主題的系列活動，包括專家講座、手作體驗、親子活動及生態解說導覽四大面向，帶領民眾更進一步瞭解保育人員如何進行保育工作，並認識身邊的生態環境。

林務局目前規劃了包括「特生中心大解密」、「我們與托瑪斯的距離」、「信手捻來一塊蜂蠟布」、「我也是猛禽藝術家」、「獸醫媽媽說故事」、「大安森林公園的秘密」等10場次精采活動，以專家導覽解說及手作體驗等方式融入生態保育的探索過程中。

而展覽現場的多媒體互動，讓民眾能夠從遊戲中了解生態保育的知識，最後還能拍攝與Q版保育動物們的專屬紀念合照，留下美好回憶。