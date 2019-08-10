被稱為日本三大花火大會之一的「琵琶湖大花火大會」，往年皆於 8 月 8 日舉行，活動地點就在日本第一大湖「琵琶湖」舉行，超過 1 萬發、長達 60 分鐘的煙火秀，與湖面的倒影相互輝映，吸引逾 30 萬名遊客慕名欣賞，盛大的場面比跨年還熱鬧。

琵琶湖大花火大會於 8 月 8 日在佐賀縣的大津港舉辦，從京都搭乘 JR 列車只有 15 分鐘就能抵達，每年都吸引超過 30 萬名遊客前往，不少人會身穿應景的浴衣，周邊商店也會在店門口擺攤，販售章魚燒、炒麵、烤雞串等日式小吃。

今年琵琶湖大花火大會主題為「戰國 Wonderland 滋賀・琵琶湖」，滋賀縣過去在戰國時代是兵家必爭之地，像是織田信長遭明智光秀叛變的本能寺之變、豐臣秀吉與石田三成的三獻茶故事等，都在滋賀縣上演，主辦單位因此藉由煙火來詮釋戰國武將的故事，從晚上 19:30 開始，帶來 8 段共 60 分鐘的煙火秀。

琵琶湖四周較少高樓遮蔽，幾乎在各個角度都能欣賞到煙火施放，不過為了在更好的角度欣賞精彩的煙火秀，不少遊客頂著當天近 38 度的高溫，一早就在琵琶湖畔卡位，主辦單位另有販售「有料席」，價格為 2 千日幣至 2 萬日幣不等，須提前預約，或是可以搭乘觀光船從湖面上欣賞煙火，票價則是 6 千日幣起跳。另外提醒，為避免影響其他觀看煙火，有料席規定無法使用腳架。

除了在湖畔外，距離煙火施放地點最近的琵琶湖飯店也趁機推出煙火專案，在房間陽台就能欣賞煙火，一泊二食每人要價 7 萬起跳，不過每年仍吸引超過萬人搶訂，還得要透過抽選才可以入住。另外也提醒欲參加花火大會的遊客，因場地都是以戶外為主，要做好防曬跟多補充水分避免中暑，也可以攜帶扇子、野餐墊、防蚊液等。由於欣賞人潮眾多，除了要提前進場卡位外，散場可能也會花費 1 小時以上塞在人潮中，建議可以選擇周邊住宿，或提前預定好附近的餐廳先休息一下，等人潮稍退之後再離開。

琵琶湖大花火大會

日期：每年 8 月 8 日舉辦，遇雨天或假日順延。

時間： 19:30~20:30

交通方式：搭乘 JR 琵琶湖線到大津站或膳所站，或是京阪電鐵京津線濱大津站步行前往。

費用：有料席價格為 2 千日幣至 2 萬日幣不等，須提前預約。