農曆七月是華人社會俗稱的鬼月，因應近來反送中活動風起雲湧，有香港網友藉機於 9 日舉行「全港超幽佈施祈福除惡晚會」，地點位於黃大仙和沙田。示威者攜帶火爐與冥紙，聲稱想藉此為香港「除惡祈福」；活動到 10 日凌晨仍有大批人士聚集在沙田坳道和東頭村道交界處，港警約於 1 點進行清場。

綜合港媒報導，10 日晚間舉辦的這場晚會，有許多民眾帶著金紙、香燭和紅色金紙桶舉行祭祀儀式，燒紙錢、摺紙元寶，說這是依照盂蘭節傳統，可以驅走牛鬼蛇神。甚至有人拿出貼有立法會議員何君堯照片、以及寫有香港特首名字的紙紥公仔，在群眾鼓譟著大喊「丟下去！」的聲浪中，將公仔丟進火爐中焚燒。還有人邊敲木魚，邊唱被改寫歌詞的經典名曲《前程錦繡》。

活動現場有黃大仙警員帶著警犬在場戒備，並檢查在場人士的物品、登記身分資料。晚上 10 點左右，警方以大聲公表示，現場人士正進行非法集會，若不離開將進行驅離，現場氣氛一度緊張。有參與人士以鐳射光射向對面的警員，似是在針對前幾日港警因雷射筆而拘捕進大大學生一事，而防暴警員亦以強光照向參與人士。

10 日近凌晨 1 點左右，警方舉旗警告示威者，隨後從四方八面衝出進行清場，並拘捕至少 5 名示威者。截至 1 點半，清場已大致完成。