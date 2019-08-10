國泰航空 9 日上午發布聲明稿，支持「一國兩制」，承認香港乃中國的一部分，堅決反對任何危害香港和平與穩定，以及影響航空安全的任何行動，並說部分員工的個人行為並不代表公司的立場。中國大陸民航局也於 9 日傍晚發出公告，指國泰航空先後發生飛行人員參與暴力衝擊，以及惡意洩露航班旅客資訊等事件，增加航空安全風險，要求包括對所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊的機組人員，立即停止其執飛中國大陸航班。

綜合港媒報導，反送中示威活動中，有不少國泰航空員工參與，約有 3000 名國泰員工參與了 8 月 5 日的香港大罷工。在這之前，7 月 28 日的上環衝突，被捕的 49 人中有 44 人被控暴動罪，包括國泰機師廖頌賢，但廖獲准保釋，法官准許他可在當值期間離港工作。

中國大陸民航局 9 日並向國泰提出三項要求。一是自 2019 年 8 月 10 日零時起，所有參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊的人員，暫停執行飛往內地航班職務。二是自 2019 年 8 月 11 日零時起，向其在內地的運行合格審定機構報送所有飛往內地和飛越內地領空的機組人員身份信息，未經審核通過，不予接收該航班。三是於 2019 年 8 月 15 日零時前，向其在內地的運行合格審定機構報送公司加強內部管控、提升飛行安全和安保水平的措施方案。

本身也是國泰民航機師的香港公民黨立法會議員譚文豪，在接受港媒採訪時表示，中國大陸民航局的作法，是在香港蔓延白色恐怖，而且未審先判，正是香港人所擔心的送中條例；若是北京當局將此做法延伸到其他產業，恐將造成更大影響。