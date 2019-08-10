繼一芳水果茶於官方微博表態支持「一國兩制」風波不斷延燒，又被眼尖網友發現，台灣人氣手搖飲料店迷客夏，也曾在官方微信發表有關來自「中國台灣台南」的言論，再度掀起網友爭論，讓迷客夏的鐵粉心碎表示「迷客夏傷透我的心！」

起源於台南的連鎖手搖飲料店迷客夏，深受不少民眾喜愛，店外甚至不時引發排隊熱潮，近日卻遭翻出，迷客夏於上（ 7 ）月到上海展店，於官方微信發文，內容卻自稱 2004 年起源於「中國台灣台南」，承蒙全球越來越多粉絲喜愛，已發展成為一個逾 240 家店、致力於創造天然手搖飲料的全球品牌。

接著指出「迄今為止，迷客夏已在中國（包括中國內地、中國香港、中國澳門和中國台灣）、新加坡等市場擁有近 240 家門店」，自稱為「中國台灣」言論立刻引發許多台灣網友不滿，迷客夏官方 10 日凌晨緊急撤掉該篇貼文，仍已遭不少網友截圖備份，轉貼至臉書粉絲團「台灣也有一個騰訊」引發網友熱烈討論。

對此，網友紛紛回應「迷客夏傷透我的心，看來以後選擇更少更方便了」、「從綠色變紅色」、「本來很愛喝他們家的珍珠，掰掰了」、「這……真的有點哀傷 QQ 」、「接下來台灣人會很健康，大家都喝白開水噢」、「這會是戒掉手搖杯的最佳動力來源」、「我的最愛，不再見。明天改喝哪家？求現在能喝的飲料店名」。（編輯：賴詠璿）