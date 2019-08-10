香港反送中抗爭不斷，北京當局不改立場，堅持一國兩制底線，全力支持港府止暴制亂、恢復秩序。美國前海軍上將史塔伏瑞迪斯（ Admiral James Stavridis, Ret. ）認為，台灣是北京當局未對香港實施軍事鎮壓的原因之一。

史塔伏瑞迪斯於 8 日刊出一篇為彭博撰寫的社論，標題是「若香港能避免血腥鎮壓，它可以感謝台灣」。史塔伏瑞迪斯表示，自己在香港回歸前後都曾多次造訪，基於對香港的了解，他與他的軍方同僚都質疑一國兩制的長期可行性，這個體制已經實施了 20 多年，而如今香港卻面臨大規模的資本與人才出走，且仍在持續增加。香港連日以來的動亂，確實讓人憂心北京當局何時會祭出鐵腕手段；但史塔伏瑞迪斯認為，在是否對港動武一事，台灣扮演著關鍵角色。

首先史塔伏瑞迪斯指出，台灣擁有近 2500 萬人口，創造了全球第 25 大經濟體，而香港雖然是重要的商業與經濟中心，但統一台灣一事，對北京當局有更大的優先權。第二，台灣的地理位置掌握南海的北部航道，對於北京掌控鄰近海域的長期計劃至關重要，該區域佔全球貿易量約 80％ ，而且還蘊藏了數十億桶石油和大量天然氣。綜合種種戰略、地理考量，也為了怕在台灣激起強大的獨立運動浪潮，北京當局應會盡量避免對港動用解放軍，。

至於北京的下一步，史塔伏瑞迪斯推測，北京當局應會將責任歸咎於香港特首林鄭月娥，並在一定限度內允許抗議活動持續，再視情況替換香港特首。然而，若抗議活動從「反送中」轉向提高自治、甚至涉及獨立，中國便會迅速做出反應，如派便衣警察與軍人進入香港蒐集情報，對抗議組織的財務與名譽進行攻擊，甚至雇用犯罪組織毆打示威者；上述手段都無效的話，才可能出動解放軍。

史塔伏瑞迪斯是當代最著名的海軍將領之一，也是唯一擔任過北約盟軍最高統帥的美國海軍上將，在美國海軍服役近四十年，航遍全球各大洋，以地緣政治重要思想家著稱。現為塔夫茨大學( Tufts University )法律與外交學院院長，也為《紐約時報》、《華盛頓郵報》與《大西洋週刊》撰寫有關全球安全問題的文章。