「平日辦公務，假日選總統」已成為各黨總統候選人的政治標語。全國8縣市牙醫公會今（10）日在高雄成立「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，總統蔡英文將南下高雄出席這場成立大會，向北高市長韓國瑜及柯文哲展現實力。

雖然總統候選人至今尚未完全明朗化，不過選戰行程卻已展開。包括高雄、台南、屏東、雲林、台東、澎湖與嘉義縣市等8縣市牙醫公會代表，今天在高雄市成立「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」，蔡英文將親自出席這場後援會成立大會，

蔡英文今天上午的行程都在高雄市長韓國瑜的地盤，因此大有向韓國瑜示威的態勢，有趣的是，總統南下高雄爭取選票，韓國瑜卻假日缺席高雄行程，拚命北上爭取奧援，而蔡英文此次籌組醫界後援會，也間接向柯文哲展示醫界實力。

蔡英文早上先去高雄鹽埕區參拜「高雄文武聖殿」，下午再轉赴鼓山區參訪「小天地Skyland」，然後再到牙醫公會組籌的「南台灣牙醫界蔡英文連任後援會」成立大會，與牙醫界人士會面。

田於去年行政院副院長陳其邁參選高雄市長時，醫界出身的他，並未獲得南台灣醫界的力挺。此次總統大選，陳其邁再次在醫界為蔡英文大力操刀，確實讓韓國瑜倍感壓力。

不過牙醫界人士也坦言，醫界不會將雞蛋放在同一籃子裡，全國聯合會向來是藍、綠都會成立後援會，此次為蔡英文籌組後援會，預定11月也會再為韓國瑜組後援會，「沒有那麼嚴肅啦，就把它當成是一場大拜拜！」

牙醫界表示，會員裡原本就有藍有綠，有的是選擇支持朋友、不是支持政黨；若說南部醫界是綠色天下並不盡然，只因南高屏綠色執政許久，往來的政界人士與民代自是綠營居多。

他們說，這次的總統、立委選舉又更複雜，除了藍、綠之外，還添上「白色力量」台灣民眾黨，柯文哲在醫界雖然人緣不是太好，還是多少有些影響力，會吸引賭爛藍綠的人。