東森新聞台 7 日在《關鍵時刻》節目中，財經名嘴黃世聰一句「大陸人現在連榨菜都吃不起」，被眾多大陸網友調侃，「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」這個熱搜詞，一度登上微博熱搜排行榜第一名。《環球時報》報導，該節目已刪除「吃不起榨菜」片段，影片重新在網路上架。

黃世聰在節目中表示，「大陸人吃泡麵一定要配榨菜，但最近一段時間他們連榨菜都吃不起了……」他強調中國大陸內部問題非常嚴重，有一檔股票叫涪陵榨菜，「大家如果知道榨菜是他們中國吃泡麵的時候一定要加的，那這個業績好的時候，表示中國大陸一般中下階層他們是過著不錯的日子，因為他們都吃泡麵配榨菜，但是你知道嗎？這個涪陵榨菜在最近一段時間股價大跌、業績大壞！為什麼業績大壞？他們連榨菜都吃不起，所以這就是個非常大的警訊。」

黃世聰此話一出，立馬被眾多大陸網友嘲諷調侃，「台灣節目稱大陸人吃不起榨菜」這個熱搜話題，一度成為微博熱搜排行榜第一名，為什麼大陸網友連生氣也沒力，反而是笑翻了呢？

首先，黃世聰將「涪陵榨菜」的「涪」（ fú ）讀成 pei 音，大陸網友在微博留言，笑稱「涪 fú 把字念對啊啊啊啊啊啊啊，語文工作者心裡撓得很」、「一本正經地胡說八道」、「天啊！好無知啊」。

此外，也有網友表示，不吃榨菜是「現在都吃牛肉、龍蝦了」、「真特麼一國兩智，榨菜賣不動難道不是消費升級了嗎？泡麵現在也賣不動啊！看了眼半抽屜的榨菜，難道我有什麼自己不知道的財富」。

至於被點名的烏江涪陵榨菜也藉此機會打免費廣告，先是微博發文表示，「買不起，咱們就送，而且是在8月9日通過抽獎的方式一次性送出價值 188 元的榨菜禮盒，給到 10 名幸運網友的手中。」眼看話題正夯，不久後又趁勝追擊，加大了抽獎力道，接下來的一週裡天天抽獎， 1 天 10 人，每人一箱價值人民幣 188 元的榨菜禮盒。

也有網友笑稱，烏江涪陵榨菜應該寄一箱榨菜給黃世聰，感謝他讓涪陵榨菜因此爆紅。

不少大陸網友對 8 年前的「茶葉蛋事件」還記憶猶新，當時台灣教授高志斌在節目中表示，中國大陸百姓收入低消費不起茶葉蛋，吃不起冷凍水餃及在深圳火車站吃泡麵而引來五六十人的圍觀等誇張言論，這番話引來眾多網友嘲諷，一直笑到現在。這次的榨菜風波，不知要被笑到何時。