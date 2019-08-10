自從 6 月爆發逃犯條例修訂風暴，香港至今已發生多次大規模示威遊行和衝突；泛民主派在這場運動中提出 5 項訴求，包括實行「雙真普選」。香港政制及內地事務局局長聶德權，日前收到母校校友於報章上的公開信，要求聶德權以其地位和影響力，促使特區政府正面回應，真正落實「以民為念」價值，切莫與港府沆瀣一氣、同流合污。對此聶德權於 9 日深夜在臉書刊文，承認自己和所有香港人一樣，對社會動盪不安，感到痛心難過；但同時也呼籲大家，勿把理想凌駕於一切現實之上。

聶德權表示，香港任何政治制度的改變，都必須嚴格遵守「一國兩制」的原則，符合基本法和全國人大常委會相關決定訂下的法律框架。任何方案要獲得通過，都必須得到立法會全體議員三分之二多數支持、行政長官同意、以及全國人大常委會批准，三方缺一不可。若不顧「一國兩制」的原則、法律框架、政治環境、矛盾和分歧，貿然重啟政改只會是徒然，他直指：「以目前的情況，若然我罔顧現實，重啓政改，才是不負責任的做法。」

聶德權並說，現今社會上瀰漫著一股浪漫的理想主義，將理想凌駕於一切現實，當社會未如己願地改變時，甚至會出現玉石俱焚的聲音，將訴求訴諸暴力，年輕人因此押上自己的前途，這些現象實在令人擔憂。並坦言自己在政府部門工作 30 多年，很清楚不可能每一次的政策、改革，都能完全符合自己心中的理想，也正因如此，仔細考慮和平衡不同的意見，透過溝通爭取最大的共識，也許才能離理想更近一點。

除了個人臉書，聶德權 10 日上香港電視台節目時也表示，逃犯條例的修訂已經完結，相關爭議理應也畫下句點，但現在的局勢反映香港社會存在深層次的矛盾。香港政府有責任去了解、研究及疏理這些矛盾，但也需要香港全社會一起努力，示威活動中出現的「極端暴力」，只會阻礙政府進行相關工作，並產生嚴重後果。