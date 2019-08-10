大S最近在大陸戀愛實境節目《戀夢空間2》，被問到會怎麼處理跟前任男友們的關係？結果她的回答超坦白，反而嚇怕現場來賓，因為太絕決了啦，但也有許多網友紛紛點頭稱是。

大S直言，自己過去大多都是主動提分手的那一方，並表示會刪掉所有前任男友的聯繫方式，因為如果是鐵了心分手，就不該給對方任何回頭的空間，或傳達錯誤訊息，而且如果對方有新戀情，自己也不會去打擾、纏著對方，「我覺得這是戀商（戀愛智商）比較低的行為，要斷就斷乾淨，人生不要拖泥帶水，尤其在感情上。」雖然有來賓被她這一番言論驚到，但主持人沈夢辰則大表贊同：「一定要往前看，不要回頭。」

這一竿子也打到大S的前男友們，尤其是最為人注目的藍正龍和周渝民。大S當年在拍攝夯劇《流星花園》時認識藍正龍並且相戀，兩人還曾一起在《結婚事務所》放閃合作，可惜交往4年後分手，有報導指出，是因為大S的名氣遠遠壓過藍正龍，才導致兩人分開。

大S和周渝民則是交往過2年，也合作過《戰神》，只是最後也不了了之。有傳聞透露，兩人分手是為了錢，因為周渝民曾經在當時說過：「上一段戀情告訴我一件事情，男生就是要有壓力，男生賺錢能力一定要比女生還要強。」

不過，9年前大S終於和汪小菲結婚，成為幸福人妻，而藍正龍2014年則娶了周幼婷，隔年周渝民也與喻虹淵結婚，各自獲得幸福。