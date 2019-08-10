自去年美網決賽失焦爭議後，日本超新星大阪直美和美國名將小威廉斯(Serena Williams)今(10)日於羅傑斯盃網賽再度碰頭，這回由後者以6:3、6:4勝出，挺進4強，不過晉級8強仍讓大阪直美下周成功重返球后寶座。

去年美網決賽，大阪直美以黑馬之姿擊落小威，抱回生涯首座大滿貫金盃，但小威賽中不斷抗議，奪走大阪封后焦點，頒獎時大阪更潸然淚下。事後小威親筆寫了道歉信致意，大阪接受道歉並支持兒時偶像小威。

不過大阪登上世界第1後卻面臨低潮，甚至上個月的溫網首輪就爆冷出局，羅傑斯盃賽前她誓言在此地重新振作，名列大會第2種子，首輪對手賽中退賽，次輪直落二勝出挺進8強，改寫她首度參賽留下的最佳16強紀錄。

由於現任球后澳洲Ashleigh Barty首輪中箭落馬，加上世界第3的捷克Karolina Pliskova在8強出局，大阪直美儘管無緣爭冠，但收下8強積分將於下周重返世界第1。

名列第8種子的小威4強將對上從資格賽晉級的世界第91捷克Marie Bouzkova，這名21歲女將32強拍落2017年美網冠軍Sloane Stephens，8強對手前球后羅馬尼亞Simona Halep在輸掉首盤後因傷退賽。