長相甜美的女星陳艾琳與同樣是《大學生了沒》班底的Alex（顏庭笙），雖然交往期間有過紛紛擾擾，但今年5月Alex求婚成功，同時陳艾琳也公開懷孕喜訊，透露腹中胎兒已6個多月大，昨（9）日她更在臉書透露，原來已經與Alex登記結婚了。

曾和前「MP魔幻力量」的鼓手阿翔有過一段婚姻的陳艾琳，現在拋卻以往，並在第二段結婚之前，以367字寫下與Alex登記前的心情，其中的點點滴滴，令許多粉絲感動，提到兩人以前的惡夢回憶、怒言相向，已經如過眼雲煙，想到再婚和小孩，「身體瞬間麻麻的，心裏一揪，眼淚就掉了下來」，以下便是她登記前寫下的一段話〜〜

親愛的老公：

邊收房間

邊想著這裡我們一起發生的一些

一些曾都是惡夢的回憶

一些怒言相向的話語

一些你送給我卻被我嫌棄的小玩偶

一個放滿你的卡片和信的抽屜

想著再過幾個小時我們就要訂婚

身體瞬間麻麻的

心裏一揪 眼淚就掉了下來

可不是難過

是感動

睡不著想寫信給你留做紀念

娘家的抽屜卻只有國中蒐集的便條

或聖誕節買的信封信紙

只好隨手撕了寫不滿英文單字的本子

忽然在這幾個小時前

我竟心中沒有任何的恐懼

想著明天的畫面、抽屜裡因為可愛而提早（到不行）買的嬰兒用品

和肚子裡真的出現了的巧巧寶

一切都那麼的令人期待

雖然我的脾氣可能還是會一樣壞

個性還是會一樣懶散

但這一次我們是否真的就要一路一起奔向未來

牽著彼此的手

組好一個小家庭

再不被任何事

再也不被任何人打擾

一步步的完成這一生裡的每一個片段

我想是的

我們將不再有遺憾

因為我們將真的拼湊起我們彼此的另一半

我愛你

也許 不，沒有也許。

琳2019/06/30