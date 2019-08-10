今天是農曆7月10日俗稱鬼月，在澎湖的馬公觀音亭15米高的西瀛虹橋，驚傳有一名男性民眾從最頂端處跳海，但因為正值退潮水淺，該名男子救起時已無呼吸心跳。不過事後消防局檢視通聯記錄時，卻發現報案手機竟然是現年48歲張姓死者，令參與救難的相關人員大打冷顫。

澎湖縣消防局表示，下午2時39分接獲一男子報案指稱，「虹橋這邊有人跳下去了」，由於受到利奇馬颱風外圍環流影響，澎湖海域陣風非常大，報案電話斷斷續續聽不清楚。消防局獲報後，立即派遣第一大隊及馬公分隊4車1艇10人前往，現場由副大隊長陳正宜指揮，下午2時46分到達現場後，立即展開救援工作。

消防局的救援人員抵達觀音亭的西瀛虹橋附近，發現因為退潮，橡皮艇無法下海施救，乃由馬公分隊小隊長劉明偉等人涉水，直接趕到溺者所在之處，眾人合力將其拖帶上岸，到了岸邊發現溺水者已呈現OHCA狀態。下午3時07分將溺水者載送前往衛福部澎湖醫院，醫院也立即宣告不治身亡。

警方初步調查，死者是居住在馬公市東文里48歲張姓男子，現場並未留下遺書。但經查消防局報案通聯紀錄，確定由死者的手機所撥出，消防局表示，目前研判可能張男跳海前，先行打電話通知消防局，或是附近有人看到張男跳下，用他的手機報案，不過正值中國人的農曆鬼月，參與救援的警消人員也覺得十分奇怪。